Temptation Island, ne vedremo delle belle. Protagonista Raul che deciderà di passare all’azione dopo aver visto alcuni atteggiamenti tra la sua fidanzata Martina e il bel tentatore Carlo. Martina che, durante la presentazione, aveva parlato degli eccessi di gelosia del compagno. “Adesso è migliorata, ma sbaglia i modi, esagera le reazioni. La gelosia è giusta, ma deve essere sana, poi la perdi una persona, perché se non cambia non è una persona che fa per me”.

“La convivenza gli darebbe ancora più potere su di me, finché non capisce che ognuno hai i suoi spazi e le sue libertà. Si sente il padrone che non è”. Poi aveva raccontato altri aspetti che raccontano la quotidianità. “Lui il sabato non lavora, viene al ristorante, io sto in cassa, so che sono una bella ragazza, quindi magari ci scappa la parola, mi metto a parlare con i clienti. Lui sta lì che mi guarda e mi fa “era necessario che dicevi questo”.





Temptation Island, Raul chiede un falò anticipato

Raul, da parte sua, aveva commentato il video lamentandosi con gli altri fidanzati: “Mi fa passare per matto. Non sono così matto, pazzo, folle, furioso”. Cosa succederà? Nella puntata di oggi la tensione sarà alle stelle. Raul non riuscirà a tenere a freno la rabbia dopo aver visto la sua Martina molto vicina al single Carlo Marini.

Sarà proprio lui a chiedere un falò anticipato così come hanno mostrato le immagini che hanno chiuso la prima puntata? Staremo a vedere, di certo non ci parlerà solo di loro. Non solo quella composta da Martina e Raul l’unica coppia in profonda crisi. C’è anche quella formata da Jenny e Tony con lei che ha scoperto la doppia vita del fidanzato.

“Ho una paura che non vi rendete conto”, dice la giovanissima fotomodella che proprio non riesce a credere di essere stata ingannata per così tanto tempo. Staremo a vedere cosa succederà stasera, una cosa è certa: ci saranno conseguenze.