La nuova stagione di Temptation Island è partita con il botto. Dopo una sola puntata una cosa è già certa: il pubblico non si annoierà. Solo ieri ci sono già stati due duri confronti: quello tra Lino a Alessia, con lui che ha rifiutato il falò e lei in lacrime dopo averlo visto molto vicino alla tentatrice Maika, e quello tra Raul e Martina che ha sollevato una vera e proprio indignazione social contro il ragazzo, accusato di essere geloso e fin troppo possessivo.

>> “Cacciatelo subito”. Temptation Island, follia Raul e il pubblico scioccato nel vedere tutto: “È pericoloso”

In mezzo a tutto questo marasma è intervenuto Filippo Bisciglia che, in maniera assolutamente inaspettata, è intervenuto su una coppia. E dire che solo poche giorni fa su Chi aveva dichiarato di voler restare fuori dalle dinamiche. “Sono sempre super partes, perché devo esserlo”, raccontava.





Temptation Island, Filippo Bisciglia consola Jenny: meriti di meglio

E ancora: “Il mio ruolo è di moderare, ma devo dire che in alcune situazioni avrei voluto tanto esprimermi. Però lascio sempre parlare loro. In tanti contesti però mi sono morso la lingua”. Stavolta però non ci è riuscito e davanti alle lacrime di Jenny, che ha accusato e non poco il colpo di vedere il suo fidanzato accanto alle tentatrici, ha detto la sua.

“Tu sei fidanzata con Tony da 5 anni e siete andati a convivere quasi subito. Tu hai 26 anni e Tony ne ha 41, sei tu che scrivi a Temptation Island perché non ti fidi di lui e credi anche che abbia una doppia vita. In questi mesi ti sono arrivate delle conversazioni private, degli screen. Lui però ha giustificato queste chat dicendo che gli avevano hackerato il profilo. Però allo stesso tempo tu non vivi la vita da 26enne che invece meriteresti di vivere. Tu non esci con le amiche, non vai mai a ballare, non ti vesti come vorresti”.

Jenny dopo aver visto alcune immagini del suo fidanzato reagisce così… #TemptationIsland pic.twitter.com/c9QPwaCV4Q — Temptation Island (@TemptationITA) June 27, 2024

“Tony dice di non essere geloso, ma protettivo. Lui che fa il dj ti dice che quel mondo lo conosce molto bene ed è troppo pericoloso. Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata. So che fa male sentirsi dire certe cose. Tu ci credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo. Detto questo, ho un video per te”.