Il pubblico di Temptation Island non ha gradito il gesto di Raul, tanto che qualcuno in rete ha iniziato a chiedere provvedimenti. “Questo non ci sta con la testa, va allontanato subito”, si legge tra i tanti commenti su X. Che Raul, entrato in gioco con la fidanzata Martina (stanno insieme da 10 mesi) fosse tipo da prendere un po’ con le molle lo aveva lasciato intuire la compagna stessa raccontando alle altre ragazze la gelosia del fidanzato: “Adesso è migliorata, ma sbaglia i modi, esagera le reazioni”.

E ancora: “La gelosia è giusta, ma deve essere sana, poi la perdi una persona, perché se non cambia non è una persona che fa per me. La convivenza gli darebbe ancora più potere su di me, finché non capisce che ognuno hai i suoi spazi e le sue libertà. Si sente il padrone che non è”. Poi ha raccontato altri aspetti che raccontano la quotidianità.





Temptation Island 2024, Raul furioso dopo il video della fidanzata

“Lui il sabato non lavora, viene al ristorante, io sto in cassa, so che sono una bella ragazza, quindi magari ci scappa la parola, mi metto a parlare con i clienti. Lui sta lì che mi guarda e mi fa “era necessario che dicevi questo”. Raul, da parte sua, ha commentato il video lamentandosi con gli altri fidanzati: “Mi fa passare per matto. Non sono così matto, pazzo, folle, furioso”.

E ancora: “Mi descrivi così, ma fai una figura di m**da”. Intanto Raul si è reso protagonista di un eccesso d’ira che non è passato affatto inosservato. Quando ha visto che la fidanzata si è avvicinata al tentatore Carlo ha perso letteralmente il controllo. In preda alla rabbia, Raul ha lasciato il pinnettu e a un tratto ha lanciato una bottiglietta d’acqua, dando sfogo alla sua ira.

LA PRIMA BOTTIGLIA OLEEEEE #temptationisland pic.twitter.com/57wjf3ZF00 — 𝒄𝒉𝒊𝒂| 𝒔𝒈 & 𝒌𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒗𝒅𝒂 𝒆𝒓𝒂 (@callmechiar4) June 27, 2024

La reazione del pubblico di Temptation Island è stata immediata: “Ma perché continuate a chiamare in trasmissione gente dal temperamento così violento? Io credo che si continui a mandare un messaggio negativo: non è tutto giustificabile, basta con questi uomini che perdono il controllo davanti ad un no e che pensano di avere pieno potere su una donna”.