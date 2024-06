Salta sul filo di lana la partecipazione del famoso a Tale e Quale Show. Carlo Conti lo avrebbe bocciato dopo i casting. Per il programma, che andrà in onda a partire dal prossimo autunno, sarà questo un anno pieno di cambiamenti. Nei giorni scorsi, infatti, era arrivata la notizia dell’addio di Loretta Goggi. Per chiudere immediatamente le chiacchiere e risparmiare infiniti gossip era stata la diretta interessata a spiegare i motivi del suo addio.

“Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione. Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia”.





Tale e Quale Show, bocciatura per l’ex GF Edoardo Tavassi

“Ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza: un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita”. Si era fatti tanti nomi per la sua successione, l’ultimo era stato quello di Iva Zanicchi.

Voci tutte da confermare come, del resto, lo è per il cast dove pare sia arrivata una bocciatura eccellente: quella di Edoardo Tavassi. L’ex gieffino e isola dei Famosi non sarà della partita dopo essere stato vicinissimo. Niente è dato sapere sugli altri, a cominciare da Sophie Codegoni annunciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Posso rivelare – le parole di Deianira – che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma. A parte il canto e anche la televisione, lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre”.