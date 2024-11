“Ho deciso così, stop”. Aria di crisi per la coppia più discussa di questa edizione del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Lui è stato irremovibile. Poco fa parlando con l’ex velina di Striscia la Notizia, attraverso l’oblò che separa il Tugurio dal resto della Casa, ha annunciato la sua decisione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per lei, che inutilmente ha tentato di capire cosa avesse spinto il suo Lollo a prendere una posizione tanto dura nei suoi confronti.

I due vivono separati ormai da una settimana. E, a meno di qualche colpo di scena, dovranno andare avanti così fino a lunedì prossimo, 2 novembre, quando ci sarà un’altra puntata del reality show. Sabato scorso, Alfonso Signorini ha dato loro la possibilità di incontrarsi per pochi minuti. Tra i due, baci e tante belle parole d’amore. Il cambio di umore di Lorenzo avvenuto nelle ultime ore ha spiazzato la ballerina, che, disperata, è andata a confrontarsi con gli altri inquilini per trovare un po’ di conforto.

Leggi anche: “Purtroppo salta”. Grande Fratello, l’annuncio di Beatrice e subito il caos: cosa succede al reality





“Ho deciso così”. Shaila e Lorenzo, nuvole nere nella coppia del Grande Fratello

“Guardami. Mi manchi”, ha detto Shaila attraverso la parete. “Non ti sento e non ti vedo, non ha senso stare qua”, ha replicato Lorenzo. E lei: “Guardami, ho bisogno solo di guardarti. Ti voglio solo guardare”. “No, non mi va, Shaila. Non mi va”. “Ho bisogno di guardarti in viso”, lo ha pregato ancora Shaila.

Ma Lorenzo non ha voluto sentirci. “Io no, non ha senso. Non ha senso niente. Niente ha senso. Non mi va di pensare. Va bene così, tanto staremo una settimana separati. Va bene così.” Shaila è rimasta molto colpita da questo atteggiamento del suo compagno:

“Che caratterino ha questo”, ha esclamato. Lorenzo allora ha spiegato: “Ci sono troppe cose che non mi vanno giù. Ora non ho la lucidità adatta per pensare. Non mi va di vederti e non mi va di parlare tramite una porta”. Dopodiché, Lorenzo se ne è andato via.

A quel punto, a Shaila non è rimasto altro da fare che andare dai suoi amici nella Casa per cercare un po’ di conforto: “Ha detto che ce l’ha con m”e”. Le facce degli altri erano perplesse. “Ha detto che ci sono cose che non gli tornano. Stefano gli ha detto che da sola ce l’ho fatta alla grande“.

Poi Shaila ha provato a fare delle ipotesi: “Non lo so, forse ha visto che parlavo con Luca nei video… Quindi, cosa dovrei fare? Non devo più parlare con Luca?” Domande che al momento sono senza risposta. “Lo vedi, è proprio stupido. – ha aggiunto Shaila – Ma che devo fare? Io ho un carattere diverso dal suo. Non è che se io ho delle diffidenze con una persona, smetto di parlarci”.