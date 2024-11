Grande Fratello, salta tutto. Beatrice Luzzi svela i piani di Mediaset. Tempi duri per il reality show di Canale 5 a causa del continuo calo degli ascolti. Una vera e propria “emorragia” di telespettatori. Nonostante Mediaset stia tentando ogni strategia per portare a termine questa travagliata edizione, i risultati restano deludenti.

La puntata andata in onda sabato 23 novembre si è rivelata un vero flop. Alfonso Signorini e il suo programma sono stati letteralmente stracciati dalla concorrenza di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci. I numeri parlano chiaro: il Grande Fratello ha raccolto appena 1.803.000 spettatori, con uno share del 14,7%, mentre lo show di Rai 1 ha registrato 3.446.000 spettatori e oltre il 27% di share.

Il doppio appuntamento settimanale è stato sonoramente bocciato dal pubblico. Sul web, molti commentatori non hanno risparmiato critiche, definendo questa scelta dell’azienda “un suicidio televisivo”. Nelle ultime ore, diverse indiscrezioni riferiscono di riunioni d’emergenza nei vertici di Mediaset, dove si sta valutando il da farsi.

Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, sembra che la decisione sia già stata presa. La notizia è trapelata attraverso una delle opinioniste del programma, Beatrice Luzzi. Sempre molto attiva sui social, Beatrice Luzzi ha commentato la situazione e ha lasciato intendere che la puntata di sabato prossimo potrebbe saltare. In un post pubblicato sul suo profilo, l’opinionista ha scritto: “Il 30 novembre ha un’aura negativa… Salta anche la puntata del Grande Fratello. Me lo hanno appena comunicato…”

Tuttavia, poco dopo, il post è stato rimosso e non è più visibile sul suo profilo. In realtà, i telespettatori più attenti avevano già notato un indizio sulla cancellazione della puntata. Durante la diretta di sabato scorso, il conduttore Alfonso Signorini ha salutato il pubblico senza fare alcun riferimento alla prossima puntata del sabato. Al termine della trasmissione, Signorini ha dichiarato: “Vi ringrazio, vi diamo la buonanotte. Ci vediamo lunedì 2… Vi aspetto”.

Il Grande Fratello tornerà quindi in onda una sola volta a settimana, non più di martedì, ma di lunedì. Mentre sarebbe stata definitivamente cancellata la puntata del sabato. Questa decisione arriva in seguito alla chiusura anticipata de La Talpa e potrebbe rappresentare un tentativo di Mediaset per risollevare gli ascolti, considerando che le puntate infrasettimanali hanno sofferto la concorrenza di programmi forti come Belve. Insomma, la situazione per il Grande Fratello è tutt’altro che rosea. Per lo storico reality show l’aria di crisi è ormai palpabile.