“Shaila, io non sono stupido”. Al Grande Fratello va in scena la resa dei conti tra Javier Martinez e l’ex velina di Striscia la Notizia. L’argentino, nella notte, ha avuto modo di chiarire una volta per tutte i discorsi rimasti in sospeso con la concorrente più discussa del reality. La loro breve relazione nata all’inizio del programma è finita malissimo. Javier, sedotto e abbandonato, è apparso deciso a mettere i puntini sulle “i”.

Nella puntata del 26 novembre, il Grande Fratello ha concesso ad alcuni concorrenti, che si trovavano chiusi in tugurio, di tornare a vivere nella casa. Shaila sperava così di riabbracciare il suo amato Lorenzo. Invece, per lei è arrivata una vera e propria beffa: a tornare in casa è stato Javier Martínez.

Leggi anche: “Questa è una pugnalata”. Grande Fratello, Pamela scioccata. E distrutta dopo la scoperta





“Shaila, io non sono stupido”. Grande Fratello, Javier la affronta e lei sgamata: “Cosa stai facendo”

In un faccia a faccia in giardino, Shaila ha accusato Javier di aver definito Lorenzo “un falso”, ma Martínez ha risposto a tono, negando di aver espresso quel giudizio. “Shaila, non prendermi per stupido”. Il confronto ha preso subito una brutta piega. I due, infatti, non si sono trovati d’accordo. “Ti ho mai detto che Lorenzo è falso?” “Sì”; ha replicato lei. “Shaila, io non ti ho mai detto che lui è falso. Io ti ho detto che è un attore, che non mi piacciono gli attori”.

L’ex velina ha continuato a sostenere la sua tesi invece: “Mi dicevi che è falso, me lo hai detto. Mi dicesti: ‘Lorenzo mi dà fastidio, mi sta sulle scatole, finge di voler essere mio amico’. Non ti ricordi?”. E Javier: “No, Shaila, non ti ho mai detto che è falso. Shaila, ascoltami un attimo, non ti inventare le cose. Non mi devi mettere in cattiva luce. Ascolta un attimo, Shaila, non sono stupido”.

Javier: Non ti inventare le cose, perchè io non sono stupido, tu stai lanciando una miccia perchè sai che tutti stanno guardando questa cosa.

Come la sgama lui…#GrandeFratello pic.twitter.com/fiQkkwqCW2 — Violett926 (@violett926) November 27, 2024

A questo punto Javier è apparso molto spazientito: “Non mi devi mettere in bocca parole che non ho mai detto. Io di Lorenzo non ho mai detto che è falso, ho detto che è un attore“. “E attore cosa vuol dire? Non è falso?”, ha domandato L’ex velina. “Ho detto che non mi piacciono gli attori e non mi piace il fatto che stava girando attorno a te”, ha replicato ancora Javier

IL botta e risposta e continuato: “Tu mi hai detto: ‘Mi sta sulle scatole perché vuole fare l’amico, invece ti gira intorno”. “Non ho mai detto che vuole fare l’amico. Tu stai lanciando una miccia sapendo che tutti stanno guardando questa cosa. Shaila, non mi mettere in cattiva luce, stai cercando di farlo”. E lei ha concluso: “Non è vero! Cosa mi viene in tasca? Ma assolutamente! Che faccio, quello che fai tu?!”.