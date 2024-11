Si diceva che il Grande Fratello avrebbe diviso le Non è la Rai, che da quando si è ritirata Eleonora Cecere sono diventate da tre a due. E invece nella puntata andata in onda martedì 26 novembre Alfonso Signorini ha comunicato a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che continueranno questa avventura come un unico concorrente. Almeno per ora.

Una decisione, questa, che ha creato non poco imbarazzi tra le due ex stelline di Non è la Rai perché c’è stata una grossa frattura tra loro. E Ilaria vorrebbe uscire dalla casa, mentre Pamela vorrebbe continuare il percorso da sola. Ma andiamo con ordine. Ilaria si è confidata con Luca Calvani, lamentando il carattere forte di Pamela che spesso è prevaricante e non lascia parlare: “Di lei non mi fido più”, ha detto all’amico.

GF, Ilaria e Pamela: è successo il macello tra le Non è la Rai

Pamela è rimasta scioccata da quei video. Ed è scoppiata in un pianto disperato ma senza lacrime, come notato da molti fan. La ragione, come spesso accade, sta nel mezzo e nessuna delle due è stata davvero leale e corretta con l’altra: Ilaria non ha parlato dei suoi dubbi a Pamela, mentre quest’ultima tende spesso a parlare sopra agli altri.

“Mi dispiace che lei abbia parlato con gli altri – ha commentato la Petrarolo – Tu hai detto che qui dentro ci dobbiamo fidare solo di noi due, e non è stato così. Questa è una pugnalata”. Ilaria ha cercato di difendersi: “Ho avuto percezioni di te, non avevo il coraggio di dirtelo e quindi ne ho parlato con Luca”, ma Pamela le parla sopra: “Che è la persona di cui non ti fidavi, quindi è assurda questa cosa”.

Il momento più alto della commediante Pamela,non scende una lacrima manco a pagarla#GrandeFratello pic.twitter.com/0uZXKgL0uD — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) November 26, 2024

Per Eleonora, presente in studio, ha ragione Ilaria: “Pamela tu hai questo carattere prevaricante e all’interno della casa esce ancora di più fuori”. E poi: “Tu non lo fai apposta e non te ne rendi neanche conto. A volte non fai parlare le persone”. Ma Pamela insiste che non ci sta a sentire queste cose e che con Ilaria sono tanto unite ma l’”ex socia” non è d’accordo. Speravano di essere divise ma non è successo. Faranno pace?