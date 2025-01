La puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio si apre con l’ingresso di Helena Prestes nella casa più famosa d’Italia, a pochi giorni dalla sua eliminazione. La modella brasiliana ha chiesto di confrontarsi con Lorenzo Spolverato, con cui aveva instaurato una certa intesa all’inizio del suo percorso nel reality, prima che lui iniziasse una relazione con Shaila Gatta. I filmati mostrati durante la trasmissione sono chiari: tra Helena e Lorenzo c’è sempre stata una forte attrazione, e anche le parole espresse da entrambi non lasciano dubbi.

Si è passati da attimi di affetto e dolcezza a situazioni in cui i due hanno mostrato esclusivamente frustrazione e risentimento. Alcune dichiarazioni di Lorenzo sono state commentate da Alfonso Signorini, che ha sottolineato: “Come si può partire dal dire ad una donna, ti voglio portare fuori da qui a dire negli ultimi giorni ho sempre sperato che uscisse?”.

Grande Fratello, lo sfogo di Giglio su Lorenzo

Lo scontro tra i due è stato molto duro, con Lorenzo che ha parlato della voglia di Helena di ostacolare il suo rapporto con Shaila e la modella ha che rivendicato i suoi sentimenti. Nel dopo puntata, Giglio si è soffermato con Stefania per parlare di quanto accaduto e non ha speso buone parole per Lorenzo, secondo il parrucchiere, Lorenzo è stato troppo duro nei confronti di Helena.

Il motivo è presto detto, perché dopo le discussioni con Shaila Gatta, Lorenzo si è avvicinato a Helena e poi l’ha nominata: “Poteva essere più galante con Helena, anche perché la settimana scorsa, quando ha litigato con Shaila, si è avvicinata a lei per farla ingelosire”. Giglio volta le spalle a Lorenzo e si sfoga con una incredula Stefania: “Lorenzo diventa aggressivo quando davanti ha la ragione”. Non solo, ha anche evidenziato l’incoerenza del concorrente, il quale, più volte, si è lamentato di Javier e della sua amicizia con tutti gli altri inquilini.

Giglio ha detto che anche lui è come Javier, va d’accordo con tutti e non ha mai avuto particolari problemi con qualcuno e proprio per questo motivo non capisce il continuo attaccare Javier e non lui stesso. “La cosa che critica a Javier, che va d’accordo con tutti. Io faccio uguale, ma a me non lo dice”, ha detto ancora il parrucchiere toscano. Sui social lo sfogo di Giglio è stato commentato da diversi utenti, felici, ma allo stesso tempo increduli, per aver sentito il discorso di Giglio su Lorenzo, incline a comportamente ritenuti tossici e manipolatori.