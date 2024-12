A Uomini e Donne i tronisti di questa prima parte della stagione stanno dando non pochi problemi alla redazione e dunque a Maria De Filippi. Alessio e Michele sono stati cacciati, entrambi dopo segnalazioni e prove del fatto che si sentissero con ragazze estranee al programma. Sul fronte tronista, invece, Francesca è rimasta senza corteggiatori mentre Martina è quella che fra tutti ha più chance di arrivare alla fine di questo percorso.

Ma Francesca? Che fine farà? La redazione ora è in seria difficoltà con l’ex di Temptation Island. C’è da dire che il suo trono non è partito in quarta. Nelle prime puntate la squadra di Maria ha dovuto aspettare che la ragazza si ‘sciogliesse’ per poter iniziare a mandare in onda le sue esterne. Che comunque non hanno mai emozionato troppo il pubblico. E a quanto pare nemmeno i suoi pretendenti.

UeD, come finisce il trono di Francesca?

I suoi corteggiatori hanno infatti ben pensato di darsela a gambe. Nell’ultima puntata di UeD andata in onda Paolo ha lasciato il programma con un messaggio dove elenca tutta una serie di cose che l’hanno portato a questa decisione. La tronista cerca invano di mettersi in contatto con lui, attraverso il telefono della redazione ma lui non risponde. E stessa cosa succede con Francesco.

Quest’ultimo sparisce per giorni poi torna e spiega che patologia di cui è affetto lo porta ad isolarsi. Francesca si dice scioccata per l’atteggiamento avuto da entrambi i suoi corteggiatori e sottolinea come siano stati poco rispettosi. Sta di fatto che si è ritrovata completamente sola. Proprio come successe a Manuela Carriero. Vi ricordate? Anche lei senza più corteggiatori, alla fine aveva capito che il suo percorso a Uomini e Donne era terminato.

Ma c’è voluto un po’. E più di un discorso di Maria De Filippi che, tra l’imbarazzo, quasi la invitava a lasciare il programma. E oggi con Francesca la redazione si trova in una situazione analoga: sta cercando di dirottare il suo percorso portandola alla decisione di abbandonare il trono. Succederà oppure continuerà imperterrita? Ai posteri l’ardua sentenza.