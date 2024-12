Il trono di Martina a Uomini e Donne continua a essere al centro dell’attenzione, conquistando il pubblico con emozioni, colpi di scena e momenti di grande intensità. L’ex protagonista di Temptation Island sembra ormai molto vicina alla scelta, con due soli corteggiatori rimasti in gioco: Gianmarco e Ciro. La puntata del 20 dicembre ha regalato al pubblico un bacio appassionato che ha scatenato reazioni contrastanti.

La puntata si è aperta con Martina, che nella scorsa settimana aveva espresso alcune perplessità su Gianmarco, definendolo “a volte un po’ freddo e distaccato”. Tuttavia, il corteggiatore ha deciso di sorprenderla con un gesto che ha cambiato le carte in tavola. Subito dopo la scorsa registrazione, Gianmarco è andato a trovarla nel camerino, ufficialmente per parlare, ma con ben altre intenzioni.





Uomini e Donne, scatta il bacio tra Martina e Gianmarco

Martina era distesa su un divanetto quando Gianmarco l’ha fatta alzare. Sembrava volesse abbracciarla, ma il corteggiatore ha sorpreso tutti con un bacio appassionato. La tronista, inizialmente colta di sorpresa, ha ricambiato con trasporto, mostrando quanto il gesto l’avesse colpita. Dopo che Gianmarco è uscito, Martina gli è corsa dietro visibilmente contenta, un momento che ha fatto sognare molti spettatori.

Chi non ha gradito la scena è stato l’altro corteggiatore, Ciro, che non ha nascosto il suo disappunto. “È stata una sceneggiata, sei molto furbo”, ha detto rivolgendosi a Gianmarco, aggiungendo di sentirsi deluso dalla tronista. Gianmarco ha risposto prontamente, difendendo Martina e sottolineando che l’iniziativa era stata sua: “Lei non c’entra nulla, il gesto è partito da me”.

La tensione è salita alle stelle quando Ciro ha deciso di alzarsi e lasciare lo studio, visibilmente contrariato. Martina, rimasta con Gianmarco, ha commentato la breve esterna, dicendo quanto fosse rimasta felice del gesto. Tuttavia, la tronista non ha ignorato il malumore di Ciro e ha deciso di seguirlo per chiarire la situazione. Questo confronto, però, verrà mostrato nella prossima puntata, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Tra emozioni contrastanti e confronti accesi, il percorso di Martina si avvicina a un momento cruciale. Riuscirà a sciogliere i suoi dubbi e a fare la scelta giusta? Mentre il pubblico attende di scoprire come si evolverà la situazione, il trono di Martina si conferma uno dei più seguiti e chiacchierati di questa stagione di Uomini e Donne.