Uomini e Donne, un altro colpo di scena. E una certezza a questo punto: questa stagione del trono classico entrerà nella storia per i sotterfugi messi in atto dai protagonisti. Prima Alessio Pecorelli, pizzicato in vari locali mentre sedeva sul trono alla ricerca dell’anima gemella e, poche settimane dopo, Michele Longobardi, anche lui smascherato dalla redazione.

“È successo il bordello”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni prima di entrare nei dettagli della registrazione che si è tenuta martedì 17 dicembre agli Elios. Secondo le anticipazioni trapelate e diffuse dal noto blogger, sarebbe venuta a galla un’amara verità sul tronista che lo scorso anno fu corteggiatore di Manuela Carriero.

UeD, dopo Alessio smascherato anche Michele

Michele Longobardi avrebbe creato un profilo fake sui social per contattare le sue corteggiatrici. Una di loro, Mary, avrebbe rivelato di avere parlato con il tronista su Instagram, perché lui avrebbe creato un profilo falso con il quale avrebbe contattato tutte le sue pretendenti.

L’unica a non cadere nella “trappola” sarebbe stata Veronica, che non ama rispondere a chi la contatta con un profilo evidentemente finto. Il tronista avrebbe parlato fuori dal programma sia con Mary che con Amal. Ma Mary, una volta scoperto che dietro a quell’account si nascondeva proprio lii, non avrebbe esitato ad andare a dirlo alla redazione.

Lui però avrebbe scoperto di essere stato smascherato solo durante la registrazione di martedì scorso e si sarebbe giustificato dicendo di avere fatto un esperimento per valutare la reazione delle corteggiatrici fuori dallo studio. Gianni Sperti, furioso, lo avrebbe accusato di avere preso in giro tutti sin dall’inizio. È stato cacciato? No, se il suo trono continuerà dipenderà dalle sue corteggiatrici che dovranno decidere se restare o meno.