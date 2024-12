Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del Grande Fratello di quest’anno. Nonostante abbiano mostrato una forte intesa sin dall’inizio, le tensioni tra i due sembrano aver fatto capolino negli ultimi giorni, a causa soprattutto della gelosia di Lorenzo nei confronti della ballerina. Tuttavia, dopo aver affrontato questi momenti difficili, i due sembrano aver trovato un punto di incontro e si sono riappacificati.

Entrambi hanno ammesso le difficoltà che hanno incontrato nel loro rapporto e si sono promessi di lavorare insieme per superarle. Lorenzo, infatti, ha chiesto alla sua compagna di essere più comprensiva nei suoi confronti, spiegando di essere molto insicuro di sé stesso.

Grande Fratello, critiche per il video di Shaila e Lorenzo

Il dialogo tra i due evidenzia una consapevolezza reciproca: per far funzionare la loro storia, devono essere pronti a lavorare sui propri limiti e ad aiutarsi a vicenda. In queste ore un video postato su X dall’account “Donna Lisa” il 12 dicembre ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico. Nel video si vedono Shaila e Lorenzo ballare insieme, con lei che conta i passi e sembra preparare una coreografia con lui.

L’intesa tra i due è evidente, tanto che Lorenzo le chiede: “La senti la presenza?”. Shaila, ridendo, conferma, mentre lui insiste: “Così, ti piace?”, per poi baciarla. La risposta di lei, “Bravo, così si fa”, ha alimentato i commenti più maliziosi.

Il video ha scatenato diverse reazioni. Alcuni hanno definito il comportamento della coppia come “ridicolo” e “imbarazzante”, mentre altri hanno espressioni più dure, come “squallore, da vomito” e “che schifo”. Tuttavia, ci sono anche coloro che li difendono, sottolineando come Lorenzo sia sempre “gentile e riguardoso nei confronti di Shaila”.

Non è la prima volta che il pubblico solleva critiche nei confronti di Shaila e Lorenzo. Spesso, infatti, si è lamentato dell’atteggiamento un po’ troppo “spinto” della coppia, soprattutto davanti alle telecamere. Il loro comportamento, a volte eccessivamente intimo o provocatorio, ha suscitato non poche polemiche nel pubblico del Grande Fratello.