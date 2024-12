Il Grande Fratello continua ad essere al centro dell’attenzione del pubblico di Canale 5. E ora a finire nel mirino è stata Beatrice Luzzi, infatti dopo l’ospitata dell’opinionista a Pomeriggio Cinque, è arrivata una pesante accusa. E sono stati coinvolti nella questione anche i concorrenti Lorenzo e Shaila. Immediata c’è stata anche la successiva replica della collega di Cesara Buonamici.

La tensione è altissima al Grande Fratello e a rimetterci è stata pure Beatrice Luzzi. La donna si è soffermata sul rapporto sentimentale tra Lorenzo e Shaila, durante il suo intervento da Myrta Merlino, ma c’è chi ha condannato le sue parole criticandola non poco sui social. Ma lei non è rimasta in silenzio e ha fatto un ulteriore chiarimento.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi sotto accusa: cosa fa con Lorenzo e Shaila

A ricostruire la vicenda è stato il sito Angolo delle Notizie, che ha riportato un commento social di una telespettatrice del Grande Fratello. Analizzando le affermazioni di Beatrice Luzzi su Lorenzo e Shaila, è giunta ad una dura conclusione nella quale sono stati gettati nella mischia pure gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice ha ammesso di credere alla relazione sentimentale tra gli Shailenzo, ma un’utente ha scritto su X: “Povera Beatrice, finge di credere a quei due mestieranti, d’altronde glielo impongono gli autori“. Ma l’attrice non è rimasta in silenzio e ha risposto a quel post social, ribadendo la sua ferrea convinzione, ovvero che non sia tutta una messinscena.

Povera Beatrice finge di credere a quei due mestieranti d’altronde glielo impongono gli autori — Renata Montresor (@RenataMontresor) December 6, 2024

Beatrice ha dunque postato questa replica sullo stesso social: “Ma perché dite questo? Sarà anche una relazione tossica, ma è una relazione vera. Lo dico e lo penso dall’inizio. Vedremo, posso anche sbagliarmi ma fingere no. Non saprei farlo e non ne vedo il motivo, non c’è”.