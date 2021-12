Da “Sei uno schifoso” a una limonata in piena regola. No, qui le bevande non c’entrano un tubo. Per limonata intendiamo una pomiciata, un bacio appassionato alla francese, insomma, ci siamo capiti. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno dato vita ad un intreccio amoroso ricco di colpi di scena e giravolte. Al Grande Fratello Vip quasi ci eravamo dimenticati di loro visto che nelle ultime settimane ad avere l’onore delle cronache erano stati prevalentemente Alex Belli, la moglie Delia e la ‘terza incomoda’ Soleil Sorge.

Ma ecco che proprio nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre, le telecamere hanno ripreso un momento davvero imperdibile per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. È successo tutto durante un party, tra un drink e l’altro… I due inquilini, dopo tante discussioni e scontri, si sono riavvicinati. Hanno ballato, scherzato e alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme. Sotto le lenzuola un po’ di coccole, poi bisbigli e risatine. E alla fine è accaduto.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati. Ovviamente le telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso tutto quanto. Poco dopo Sophie ha chiamato Lulù Selassié e le ha confessato: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro”. Intanto sul web c’è chi sentenzia: “Gianmaria ci è cascato di nuovo e quello a bruciarsi sarà lui. A Sophie non gliene frega niente di lui. Ricordiamo le sue parole: ‘se mi vedrete mai fare qualcosa con lui è perché sto fingendo’. Alla faccia che lei era quella coerente”.





Ci sono baci e baci. Questo è arrivato in mezzo a una ‘relazione’ parecchio controversa e, diciamo così, ‘tormentata’. Non è un mistero l’atteggiamento di Sophie Codegoni che in più di una occasione ha dipinto Gianmaria Antinolfi in modo a dir poco negativo (ricordate la storia del volo in business class? ndr). Le parole dette a Lulù confermano l’andazzo. E a Miriana Trevisan l’influencer e modella di Riccione ha ribadito il concetto.

“Qui dentro – ha detto Sophie Codegoni a Miriana – purtroppo rimane che sono un’incoerente, cavolo, mancavano solo dieci giorni. Gianmaria ha provato a baciarmi una volta, due volte, tre volte, quattro volte… Alla quinta è stato difficile dire di no. Ma a lui gliel’ho detto sotto la coperta, eh. Mi ero appena liberata di questa situazione ed ero felice che non se ne parlasse più. Era una cosa fisica che ho sempre evitato, ma ieri sera dopo due mesi e mezzo… Siamo esseri umani. Gliel’avevo chiesto di andare a dormire perché sapevo che non avrei resistito. Mi ha presa e non ci ho pensato!”.

Miriana Trevisan ha tentato di confortarla: “Non ti devi sentire incoerente, sei stata coerentissima: è pura attrazione fisica. Sophie ti capisco, tu non vuoi che quello che è successo vada al di fuori del bacio”. E stasera cosa succederà nella nuova puntata del GF Vip?