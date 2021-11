“Una cosa schifosa”. GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi perde la pazienza con Sophie Codegoni ed è subito lite

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono giornate di grande tensione. Da un lato le voci su un presunto “Coronagate” coi vipponi che starebbero seguendo dei copioni ad opera dell’ex re dei paparazzi. Dall’altro la violenta discussione, per poco non degenerata in rissa, tra Aldo Montano e Alex Belli. Aggiungiamo anche il faccia a faccia tra Soleil Sorge e Jo Squillo e il quadro è completo. Insomma non si respira un’aria tranquilla tra quelle mura.

E ora, a rendere tutto ancora più “elettrico”, ci scappa anche l’ennesimo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’imprenditore ex di Belen dopo aver trovato un muro alle sue avance ha preso una decisione. D’ora in poi basta. Tra loro due ci dovrà essere soltanto un rapporto civile di ‘buongiorno’ e ‘buonasera’. Nel farlo Gianmaria ha tirato in ballo anche Soleil e ha usato parole e toni forti. Ne è nato un acceso diverbio.

Così Gianmaria Antinolfi si è rivolto a Sophie Codegoni: “Ho ottenuto solamente una cosa schifosa che per me era vera non al 100% ma al mille per cento. Ma io con te non ho più niente da dire da parecchio. Dopo tutte le pugnalate che mi hai dato alle spalle… io adesso penso altre cose di te. Come ti ho già detto ‘buongiorno’ e ‘buonasera’. Io dovevo ascoltare Soleil dal primo giorno, dovevo ascoltare lei, pensa un po’. Io non ho umiltà? Tu non ce l’hai…”.





Sophie Codegoni ha replicato dura: “Dopo quello che hai detto prima io non ti voglio più parlare Gianmaria. La frase tristissima che hai detto… sei una persona con una povertà d’animo che supera qualsiasi cosa avevo visto in te. Ti do un consiglio che mi ha dato la mia mamma e nella vita serve tanto: piedi per terra perché se cadi almeno non ti fai male, vola basso. L’umiltà nella vita è fondamentale come la comunicazione. E tu non hai nessuna delle due”.

In particolare a far arrabbiare Sophie Codegoni è stata una frase di Gianmaria Antinolfi: “Tu lo sai che io viaggio solo in business e non in economy”. “È una cosa tristissima – le parole di Sophie – Ti senti meglio che viaggi solo in business? Passi da uno estremo all’altro. Non ti vedo umile, io ti vedo sempre ad ostentare. Lo devi dire ad alta voce? Ma che tristezza è?”. E l’imprenditore ha replicato: “Ho fatto una caduta di stile e ho reagito male ad una provocazione”. E il botta e risposta sembra non avere fine…