Nel corso della diretta di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello, tra i tanti argomenti trattati anche un fatto inedito nella storia del reality show di Canale 5: la possibilità per 6 concorrenti precedentemente eliminati di tornare nella casa e quindi in gioco. Alfonso Signorini ha sganciato la bomba a inizio diretta spiegando al pubblico che gli eliminati di questa edizione avranno la possibilità di rientrare in gioco ma solo a fronte di una decisione del pubblico attraverso il noto televoto flash.

Tutti hanno dato la propria disponibilità, dai primissimi eliminati a quelli delle ultime settimane, eccezion fatta per tre ex inquiline della casa: Yulia Bruschi, Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere. Tutte e tre sono infatti escluse dal ripescaggio, per volontà propria o per cause di forza maggiore, e dunque a loro è stata negata la possibilità di sottoporsi al giudizio del pubblico e concedersi una seconda possibilità al reality.

Leggi anche: “Il televoto è sbagliato”. Colpo di scena al Grande Fratello, l’errore scoperto durante i ripescaggi





GF, Yulia esclusa dal ripescaggio: “Delusa”

“Eleonora, Yulia e Ilaria per motivi diversi non possono e non vogliono rientrare in gioco”, ha detto il conduttore leggendo in diretta il comunicato sul ripescaggio. Yulia ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello dopo la denuncia dall’ex fidanzato, Simone Costa, che l’accusa di avergli lanciato in faccia un bicchiere di vetro causandogli una profonda ferita allo zigomo.

A seguito di queste accuse, Yulia ha abbandonato volontariamente il Grande Fratello per affrontare quindi questioni legali. In una dichiarazione successiva, ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo che l’incidente è stato il culmine di una relazione caratterizzata da tensioni e incomprensioni e ha anche spiegato di voler collaborare con le autorità per chiarire la sua posizione.

Yulia: “Sono molto molto delusa e triste per non essere potuta rientrare” 😞



Questo conferma che non è stata una sua scelta#GrandeFratello devi fallire#yuliadentro pic.twitter.com/Cxo3gjcMKq — manuel (@Manuel02551) January 21, 2025

Attualmente, la situazione legale tra Yulia Bruschi e il suo ex è in fase di sviluppo e proprio per questo motivo non è potuta rientrare in Casa. Ma dopo la diretta ha registrato un breve video in cui, è opinione di molti, lascia intendere che non è stata una decisione volontaria. “Sono molto molto delusa e triste per non essere potuta rientrare”, dice nel filmato visibilmente amareggiata. Dove sarà la verità?