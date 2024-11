Ballando con le stelle, dopo il colpo di scena (o forse l’uscita di scena), il grande ritorno. Stiamo parlando ovviamente dell’allontanamento improvviso e inedito – perché non è mai successo nella storia dello show – di Angelo Madonia dal cast e del successivo ‘rimpiazzo’ di Samuel Peron, che è un altro veterano della trasmissione di Milly Carlucci.

Federica Pellegrini è quindi passata da un maestro a un altro a poche settimane dalla finalissima. E Rai News ha pubblicato un nuovo comunicato con la prime immagini di Samuel Peron in sala prove con la Divina. “A 24 ore dalla decima puntata dello storico show del sabato sera di Rai 1, Federica Pellegrini sta lavorando intensamente in vista della gara, come ci mostrano queste immagini in esclusiva”.

Samuel Peron a Ballando con le stelle, la reazione del cast

L’ex campionessa di nuoto si sta ovviamente già allenando con il nuovo maestro e sarà “una grande sfida per Federica che quasi al termine del programma (questo sabato ci sono le semifinali) si trova al fianco un nuovo partner con cui dovrà entrare velocemente in sintonia”, si legge ancora.

Ma non solo il programma, anche Samuel Peron ha documentato il suo ritorno nello studio dove ha lavorato per anni. “Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua, eh già. Casa è sempre casa. Sei pronta, Federica? Io devo ancora smaltire l’emozione, dammi 5 minuti!“, ha scritto sotto un’immagine del palco di Ballando con le stelle.

Dopo l'uscita dal cast per "divergenze professionali" di Angelo Madonia, le telecamere del programma di Alberto Matano catturano le prime immagini dell'ex campionessa di nuoto che si prepara con Samuel Peron alla prossima sfida in programma sabato. https://t.co/bc2vuokVqm — RaiNews (@RaiNews) November 29, 2024

Immediata la reazione di diversi membri del cast di Ballando Con le Stelle, che a giudicare dai commenti sono più che felici di riabbracciarlo: Anastasia Kuzmina ha pubblicato un cuore rosso, Luca Favilla ha scritto “Eddaje”, Carolyn Smith ha fatto un applauso virtuale, Lucrezia Lando ha commentato con un “Non vedo l’ora di vedervi”, mentre Rossella Erra ha scritto “Bentornato caro Samuel”.