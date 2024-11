La questione riguardante la cacciata di Angelo Madonia da Ballando con le stelle non sembra avere fine. Ora ad intervenire è stato Ivan Zazzaroni, infatti il giudice del programma di Rai1 ha rotto il silenzio sull’argomento nominando inevitabilmente anche Federica Pellegrini. Le sue parole potrebbero adesso trovare anche una replica dell’ormai ex ballerino della trasmissione di Milly Carlucci.

Intervistato da Un giorno da pecora, non poteva non toccare il tema Madonia. Soffermandosi su quanto successo a Ballando con le stelle, Zazzaroni è stato chiarissimo su quanto successo e non sono mancate delle stoccate. Resta da capire se Federica Pellegrini voglia fare qualche precisazione per confermare o meno le dichiarazioni del giurato.

Caso Madonia a Ballando con le stelle, ora parla anche Ivan Zazzaroni

Da parte di Zazzaroni è arrivata subito una puntualizzazione sulle motivazioni relative alla cacciata di Madonia da Ballando con le stelle. E ha difeso due delle protagoniste del programma: “Non c’entrano assolutamente nulla né Lucarelli né Pellegrini. Pellegrini non c’entra nulla, non si tocca, non è stata curata adeguatamente dal ballerino”.

Ivan Zazzaroni ha continuato a prendere le parti di Federica, punzecchiando non poco Madonia: “Lei, povera, ha resistito finché ha potuto. Si balla in coppia e la coppia deve essere composta da due persone: diciamo che Angelo era accoppiato diversamente“. In questo caso il riferimento implicito sarebbe alla sua compagna Sonia Bruganelli, anche lei concorrente.

Il sito TvBlog ha parlato di un retroscena riguardante Madonia, infatti ci sarebbe stata “una situazione pericolante che nasce fin dalla partenza dello show di Rai 1”. L’esclusione di Angelo non sarebbe quindi scaturita dallo scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli nella puntata di sabato scorso.