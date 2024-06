Notizia importante che coinvolge Uomini e Donne. Una coppia del trono classico è tornata insieme, stando alle ultime voci uscite nelle ultime ore. A dare l’annuncio sono stati i due maggiori esperti di gossip e televisione, Amedeo Venza e Deianira Marzano, che hanno tirato fuori i nomi di coloro che da ex sarebbero diventati nuovamente a comporre una coppia.

Il pubblico di Uomini e Donne li ha ammirati molti nello studio di Maria De Filippi. E ora che questa coppia del trono classico sarebbe ritornata insieme può esserci tanta felicità. Si attende la conferma ufficiale dai diretti interessati, ma ormai sembrerebbero esserci sempre meno dubbi e quindi la loro crisi sarebbe fortunatamente terminata in poco tempo.

Uomini e Donne, una coppia del trono classico è tornata insieme

Il 25 maggio, quindi parliamo davvero di poco tempo fa, avevano annunciato la rottura in questo modo: “Abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada“. Ma gli ex Uomini e Donne avrebbero adesso cambiato idea. La coppia nata nel trono classico dell’anno scorso è tornata insieme, come rivelato dalle segnalazioni giunte a Marzano e Venza.

Ad essersi fidanzati nuovamente sarebbero Lavinia Mauro e Alessio Corvino, insieme dall’aprile 2023 prima della separazione a fine maggio. A Deianira è stato scritto da un follower: “Ti segnalo ieri sera Lavinia e Alessio nello stesso locale a Napoli“. E lei ha risposto: “Come vi avevo preannunciato una ex coppia di UeD è tornata insieme”.

Più polemica la reazione di Amedeo: “Anche qui non mi sono mai sbagliato! Appena hanno saputo che non andavano a Temptation Island si sono riuniti! Come per magia!”.