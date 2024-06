“Sono ricoverato”. Notizia choc per il pubblico di Uomini e Donne. Problemi di salute gravi per un corteggiatore del dating show di Maria De Filippi dopo la fine del programma. Dalla scorsa settimana Uomini e Donne è andato in ferie per tutta l’estate. La notizia sull’ex corteggiatore adesso ha sconvolto tutti.

È stato il corteggiatore stesso via social a informare il pubblico. I telespettatori lo conoscono bene. A Uomini e donne ha corteggiato Ida Platano. La tronista aveva dimostrato di avere un interesse per lui e infatti non lo aveva eliminato. Insieme hanno fatto diverse esterne. Ma poi le cose tra loro non sono decollate e lui aveva deciso di lasciare il programma. I fan della trasmissione adesso si sono riversati sul web per cercare di avere notizie in più.

Uomini e donne, pubblico sotto choc: la notizia terribile sul l’ex corteggiatore

Paura per Sergio Berni, ex corteggiatore di Ida Platano. L’uomo al momento si trova in ospedale. Come riporta Novella 2000, Sergio ha raccontato di aver tentato il suicidio e di essere quindi stato ricoverato: “Sono ricoverato perché ho chiesto aiuto”, ha scritto sul suo profilo Intagram.

Sergio è un ex rugbista, vive a Civitavecchia, è separato e ha una figlia. Nel suo post si è lasciato andare a uno sfogo. “Non riesco più a subire quotidianamente denigrazioni, attacchi continui alla mia persona da chi dice di essere madre di mia figlia e mi sta letteralmente distruggendo l’anima e la psiche… Dall’essere un fallito a non essere padre a sentirmi dire che ho problemi mentali… E tutto ciò da mesi e mesi che mi hanno portato a non volere né avere più la voglia di andare oltre”.

“La persona che si presenta in ospedale dicendo di volermi bene… La stessa che mi istiga dicendomi e dandomi del fallito come padre e come uomo! La persona che mi ha tradito e che è la stessa che si presenta qui dicendomi tutt’altro… Tirerò fuori tutta la verità perché troppo sono stato in silenzio!”. Ha poi concluso: “Spero davvero il meglio per la mia bambina, ci rimette solo lei. Ora scusate… Buon compleanno a me!”.

Questi messaggi hanno messo in allarme il pubblico di Uomini e Donne. La permanenza di Sergio in studio è durata qualche mese. Durante il programma Sergio si era distinto per educazione e toni sempre pacati. Mai una polemica da parte sua. Con Ida ci fu una scena molto toccante che in tanti ricordano, quando Sergio si assentò per un periodo a causa della malattia della zia a cui è molto legato, e Ida Platano decise dai andarlo a trovare per dargli supporto. Adesso tutti fanno il tifo per lui.