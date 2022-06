Sonia Bruganelli al GF Vip 7, ormai è cosa praticamente fatta. Nonostante in passato avesse fatto intendere che avrebbe preferito non continuare a lavorare come opinionista del reality show di Alfonso Signorini, tutto è improvvisamente cambiato e lei si siederà in studio anche a partire dal prossimo mese di settembre. L’anticipazione sulla sua riconfermata è stata fornita dal sito TvBlog, ma ora un altro portale ha tirato fuori un retroscena clamoroso riguardante appunto la moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli al GF Vip 7 salvo clamorosi colpi di scena, ormai impensabili. Al suo fianco non ci sarà però Adriana Volpe. La nuova opinionista potrebbe essere Orietta Berti, che non prenderà parte a The Voice Senior avendo firmato con Mediaset. Un duo davvero insolito quello che si creerebbe tra lei e Sonia Bruganelli. Comunque si è venuti anche a sapere che Orietta presenterà molto probabilmente anche una trasmissione a lei dedicata, vista la grandissima carriera alle spalle e ancora in corso.





Sonia Bruganelli al GF Vip 7, ma non era la prima scelta

Sonia Bruganelli al GF Vip 7 come opinionista riceverà comunque tantissimi complimenti, visto che moltissimi telespettatori hanno apprezzato le sue doti, nonostante ci siano state anche delle critiche. Il sito DavideMaggio ha però scritto che lei non sarebbe stata la prima scelta del conduttore Signorini. Quest’ultimo pare che avesse deciso di virare su un altro nome interessante, ma dall’alto sarebbe arrivato uno stop e quindi Mediaset non ha concesso al presentatore questa opinionista.

DavideMaggio ha pubblicato questa notizia: “Quella di lady Bonolis non sembrerebbe essere affatto una prima scelta”. Infatti, sembra che Alfonso Signorini avesse puntato fortemente sull’ex gieffina Giulia De Lellis, che non avrebbe avuto però l’ok dai vertici dell’emittente televisiva. E anche Giuseppe Candela di Dagospia ha ribadito questa indiscrezione: “Addirittura è peggio di come avevo scritto, non volevano nemmeno riconfermare Sonia Bruganelli e al suo posto avevano scelto Giulia De Lellis”.

Nelle scorse settimane su Giulia De Lellis era uscita fuori una notizia sulla sua vita privata. Lei e Carlo Beretta non sono stati avvistati insieme nell’ultimo periodo e anche sui social network le attività si sono ridotte sensibilmente. Di qui l’ipotesi che qualcosa non starebbe andando nel verso giusto. Ma poi è stato tutto smentito coi fatti, visto che sono riapparsi nuovamente insieme.

