Sissi, la realtà della cantante su Dario. Dal palcoscenico di Amici anche per lei comincia un nuovo percorso tutto in salita, che porterà Sissi a scalare la vetta del successo. Ospite nello studio di Silvia Toffanin, la cantante ha rivelato davanti alle telecamere di Verissimo la sorpresa che ha ricevuto da Dario.

Sissi, la realtà su Dario. La cantante nel salottino di Silvia Toffanin pronta a raccontarsi. Dopo la vittoria sfiorata ad Amici, la cantante esce dal talent show con la sua piccola grande vittoria. Un’esperienza unica quella vissuta sul palcoscenico ma anche un amore che ha trovato proprio tra i banchi della scuola più gettonata d’Italia. Dario ha ben pensato di farle una sorpresa. La cantante vuota il sacco solo adesso.





“Io l’ho già rivisto, mi ha fatto una sorpresa. Gli dicevo ma quando ci vediamo? E lui mi rispondeva strano. Poi entro a casa e lo vedo. E’ stato bello”, ha rivelato Sissi felice di aver ricevuto questa splendida sorpresa subito dopo la finale del talent. (Sissi, la notizia è pazzesca).

Sissie e Dario, progetti per il futuro? La cantante ha risposto con sincerità: “Io non posso lasciare Milano, ormai sono qua. Però fare un po’ e un po’ per me non sarebbe un problema. Se si vuole si fa tutto”. Poi la domanda secca di Silvia Toffanin. (Sissi, l’incontro con la mamma).

La conduttrice di Verissimo ha chiesto a Sissi se c’è stato un momento in cui ha pensato di mollare. Sissi ha risposto: “A volte ho pensato mi sa che non riuscirò mai a farcela. Però non mi è mai venuto in mente di dire non farò più musica e non canterò più”.

“Da quanto tempo non faccio l’amore”. Soleil Sorge, la confessione da sotto le coperte spiazza