Amici, Sissi e la sorpresa del fidanzato dopo la finale. Una grande festa sul palcoscenico di Amici e non solo per il vincitore. L’allieva di Lorella Cuccarini ha ricevuto un sentito abbraccio dalla prof ma anche dai compagni di scuola che hanno reso la sua esperienza indimenticabile. E una volta fuori dal programma, la sorpresa più bella.

Sissi e il fidanzato Dario di nuovo insieme. La finale di Amici porta tanta gioia ma anche non poca nostalgia. Salutare il pubblico del talent show non è mai facile nè per gli allievi nè per i prof, ma in fondo è solo l’inizio di qualcosa di più significativo. E a proposito di inizi, nel caso di Sissi la sorpresa dopo la finale si fa ancora più dolce con il fidanzato Dario.





Sissi e Dario di nuovo insieme. La storia d’amore tra di loro è nata proprio tra i banchi di scuola. Due discipline diverse, canto per lue e danza per lui, ma che si riuniscono in un unico grande cuore. Riabbracciare il fidanzato Dario è per Sissi il desiderio più grande. E dopo la finale di Amici, la coppia, ttraverso i profili Instagram, hanno condiviso con i fan quel momento. (Albe spiazza tutti).

“Pure qui ti devo trovare” ha scritto Sissi con tono ironico a proposito del fidanzato. Poi le immagini del caldo abbraccio e del bacio sul collo da parte di Dario. Non è l’unica coppia nata tra i banchi di Amici a fare sognare i fan. Oltre Sissi e Dario, anche Albe e Serena e Alex e Cosmary. E la dedica è stata speciale anche per Alex: “Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così”, ha scritto Cosmary.

Amici, una scuola di talenti ma anche di grandi amori: “Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti”, così Cosmary ha chiosato la sua dedica per il fidanzato.

