Momento super emozionante ad Amici 21 per la cantante Sissi. Ormai siamo agli sgoccioli del talent show di Maria De Filippi, infatti domenica 15 maggio scopriremo il nome del vincitore. E nella giornata del 13 maggio è stato diffuso il daytime conclusivo del programma, che tra le altre cose ha mostrato una sorpresa bellissima e inaspettata per la ragazza. Quest’ultima non poteva mai immaginarsi di trovarsi di fronte a quello che ha visto, ma non era un sogno bensì una straordinaria realtà.

A proposito di Amici 21 e di Sissi, il suo fidanzato Dario Schirone ha rivolto un pensiero anche a lei quando ha abbandonato la scuola: “Cinque mesi su sette con Silvia, che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto. Adesso vediamo di fare tutti il tifo per lei, che quando esce deve cucinarmi la pasta con le lenticchie”. Poi Dario Schirone si è rivolto a Veronica Peparini, la sua insegnante di riferimento all’interno del programma. Ma torniamo adesso alla cantautrice.





Amici 21, per Sissi sorpresa della produzione

Una volta arrivata nella sala relax, Sissi di Amici 21 ha dovuto fare i conti con alcune filastrocche e degli indovinelli per cercare di capire cosa stesse per succedere. Poi nella sala danza si è trovata faccia a faccia con un enorme pacco. Inizialmente ha chiesto: “Ma c’è Dario là dentro?”. Invece non era presente il suo partner. Successivamente il pacco in questione si è aperto e ciò che ha visto l’ha emozionata moltissimo. Un incontro davvero speciale e commovente per la finalista del talent show.

Quando il pacco di fronte a Sissi si è aperto, è uscita la sua adorata mamma, che le ha fatto dunque una sorpresa sensazionale. Hanno potuto finalmente parlare tra di loro, anche se l’incontro fisico non è stato possibile. Si sono potute guardare dietro un vetro. E l’allieva ha poi affermato: “Mi è servito tanto venire ad Amici, ho scoperto tante cose di me e anche da come reagisco me ne sono accorta”. Una scarica di adrenalina importante quella regalata dalla produzione alla studentessa.

Fuori da Amici invece è avvenuto l’attacco di Steve LaChance ad Alessandra Celentano: “E insisto! Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita. Che dispiacere vedere certe situazioni! Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’”.

