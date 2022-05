Alessandra Celentano, il duro attacco fuori dallo studio di Amici. Una professoressa che proprio per il suo carattere deciso spesso è presa di mira da fan del programma ma anche dai colleghi. Secondo un ex professore del talet show di Maria De Filippi, Alessandra Celentano avrebbe accentuato troppo la sua rigidità. Ecco cosa è stato detto nel dettaglio.

Come si accennava all’inizio, Alessandra Celentano è amata dal pubblico probabilmente per lo stesso motivo per cui la prof cade spesso nel vortice delle polemiche. Un carattere decisamente forte quello della prof di danza di Amici, che non ha mai nascosto nulla di sè, pur correndo il rischio di essere spesso etichettata come la più severa tra i professionisti della disciplina di insegnamento.





Ad aggiungersi al coro di chi non accetta i giudizi pungenti di Alessandra Celentano, anche un ex professore di Amici, ovvero Steve La Chance. Nessun riferimento esplicito da parte del professionista, che però ha deciso di tuonare attraverso un post reso pubblico su Facebook: “E insisto! Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita!”. (Steve La Chance torna sulla scena).

Steve La Chance aggiunge a proposito di alcune situazioni sorte davanti alle telecamere di Amici: “Che dispiacere vedere certe situazioni! Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’”.

“La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta tranquillità e serenità! Comunque e ovunque. Viva la danza”, conclude. E non è la prima volta che Steve si scaglia contro Alessandra Celentano. Tutti ricorderderanno quando a proposito della collega di Amici aveva detto: “Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle”.

“Mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia creativo assistere a litigi che creino ansia in famiglia”, aveva confessato mesi fa in merito al rapporto con Alessandra Celentano nello studio di Amici.

