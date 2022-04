Altissima tensione ad ‘Amici 21’. A finire nel mirino è stata l’insegnante di ballo Alessandra Celentano, la quale è stata costretta a subire parole molto forti da parte di un’allieva del talent show di Maria De Filippi. Sicuramente nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito e non è da escludere che possa replicare a tono, visto che nei suoi confronti è stato riservato un attacco senza precedenti. Parole davvero molto dure, che hanno lasciato senza parole anche i telespettatori.

Intanto, prima di dirvi tutto su Alessandra Celentano, secondo le prime anticipazioni sulla prossima puntata di ‘Amici 21’, praticamente tutti gli allievi sarebbero a rischio eliminazione stando a quanto scritto dal sito ‘Tutto Sul Gossip’. A salvarsi sicuramente dovrebbero essere Sissi e Luigi, ma potrebbero abbandonare per sempre la scuola tutti gli altri, ovvero: LDA, Alex, Carola, Nunzio, Albe, Serena, Dario e Michele. In particolare, chi rischierebbe maggiormente sarebbero LDA e Michele, ma anche Albe e Alex potrebbero temere di terminare al ballottaggio.





Amici 21, Alessandra Celentano attaccata da Serena

Si stava discutendo in casetta dell’ultimo serale e delle parole proferite da Alessandra Celentano, quando Dario ha spiegato la sua posizione su Michele: “Più che altro io ho dovuto per forza coinvolgere Michele. Non ho detto che non è versatile. Però lei ne esalta tanto la versatilità ma non l’ha mai fatta vedere così esplicitamente”. E la concorrente che ha distrutto la maestra ha aggiunto: “Ma ogni volta dice di questa versatilità, ma dove? Cioè, Michele è stupendo, io lo adoro come ballerino”.

Ad inveire contro l’insegnante Alessandra Celentano è stata la ballerina Serena: “Ogni volta con ‘sta c*o di versatilità nella mente sua… Ci ha rotto pure le palle. Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario. Perché Dario è il più versatile qua dentro. Quindi devi avere proprio la faccia tosta. Come dire “Non capisco un ca***o”, ragazzi. Ha fatto una figuraccia. Ma quella davvero non capisce un ca***”. Staremo a vedere che tipo di sviluppi ci saranno adesso.

Nell’ultima puntata del serale su Canale 5 ‘Amici 21’, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.560.000 spettatori pari al 26.5% di share (Amici Buonanotte 2.077.000 – 27.8%). Ha perso Alberto Angela su Rai1 con ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’, in onda dalle 21.34 alle 23.51, che ha conquistato solamente 2.604.000 spettatori pari al 13.2% di share.

“Sì, sta succedendo davvero”. Amici, la scuola ‘trema’: le ultime notizie non sono confortanti