Achille Lauro parla dopo l’eliminazione da Eurovision nella semifinale di ieri giovedì 12 maggio. Una prestazione comunque da applausi quella di Achille Lauro che aveva deciso di cavalcare un toro meccanico. Il cantautore performer romano aveva portato sul palco del Palaolimpico di Torino il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta.



Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche cartelloni con dichiarazioni d’amore nei suoi confronti. Tuttavia non è riuscito ad arrivare in finale. La seconda semifinale promuove altri 10 finalisti, ma non c’è il rappresentante di San Marino e nemmeno Emma Muscat che gareggiava per Malta.

Achille Lauro parla dopo l’eliminazione a Eurovision



A passare il turno conquistando un posto nella finale di sabato sono i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con ‘Miss You’), Repubblica Ceca (We Are Domi con ‘Lights Off’), Azerbaijan (Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’), Polonia (Ochman con ‘River’). Finlandia (The Rasmus con ‘Jezebel’), Estonia (Stefan con ‘Hope’), Australia (Sheldon Riley con ‘Not The Same), Svezia (Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’). Romania (WRS con ‘Llámame’) e Serbia (Konstrakta con ‘In Corpore Sano’).



Intanto Achille Lauro parla dopo l’eliminazione. Con filosofia, senza battere i pugni sul tavolo. “Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo”, ha scritto poco dopo aver saputo di dover abbandonare il concorso. otto al post con il quale si è congedato dall’Eurovision è spuntato un commento di Mara Venier, che con Lauro condivide un forte legame d’amicizia. “Sempre con te ….sempre. Comunque eri pazzesco, amore de zia”.



Ora non resta che aspettare che vada in scena la finalissima di sabato 14 maggio (in diretta su Rai Uno a partire dalle ore 20.30). C’è grande attesa per il duo delle meraviglie formato da Mahmood e Blanco che dopo aver stregato il pubblico del Festival di Sanremo sperano di bissare l’impresa dello scorso anno dei Maneskin.

