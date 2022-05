“Questo è troppo!”. Dopo Amici solo gioie per Sissi: la notizia è davvero pazzesca

Amici 21, Sissi e la foto che non si aspettava. Il talent show di Maria De Filippi ha incoronato il cantante Luigi, di sicuro un giovane dal grandissimo talento. Ma in tanti si sono lamentati per non aver visto primeggiare i propri beniamini. Tra i favoriti c’era anche Sissi e subito dopo il verdetto sui social i fan si sono scatenati per difenderla: “Ancora una volta non si sta premiando il talento, ma qualcos’altro” ha scritto un utente su Twitter. Ora Sissi torna a far parlare per una sua foto.

Tra l’altro, appena Sissi ha perso, è stata raggiunta da una frase meravigliosa di Maria: “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona”. In ogni caso dopo la fine dello show Sissi ha scritto su Instagram: “Non sto ancora realizzando di avere il mio telefono in mano e di potervi scrivere. Si è conclusa forse l’esperienza più assurda della mia vita, un’esperienza che porterò sempre dentro al mio cuore”. Ma adesso Sissi fa parlare per una sua foto.





Subito dopo la fine di Amici per Sissi c’è stata una bellissima sorpresa: proprio nel centro di Milano è stata esposta un’enorme affissione in occasione del lancio del suo primo album Leggera. Quando l’ha vista la cantante non ha potuto far altro che esclamare con un eloquente “Madonna”. Adesso, però, c’è una foto che sta facendo parecchio parlare.

Spotify ha scelto Sissi come ambasciatrice di Equal Italia e la foto della cantante è comparsa addirittura sui grattacieli di New York. Proprio nello stesso posto mesi fa sono state celebrate grandi star come Laura Pausini ed Elisa. Ebbene, ora è il momento di Sissi: “Sissi è la nuova ambasciatrice di EQUAL Italia e ha lasciato il segno in Time Square, NYC. Ascolta ora la playlist di EQUAL Italia su Spotify”.

Naturalmente la stessa Sissi ha rilanciato queste immagini commentando sul proprio profilo Instagram: “Sono davvero io? Grazie Spotify”. Effettivamente il successo, appena uscita da Amici 21, è stato immediato. Il brano “Scendi” è già in radio. La canzone, prodotta da Takagi e Ketra, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali ed è incluso nell’album “Leggera” (Sugar), in uscita venerdì 27 maggio. Insomma Sissi ha mancato la vittoria ad Amici, ma è pronta per prendersi la sua… rivincita.

