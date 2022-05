Sissi di Amici, sorpresa a Milano per la cantante dell’edizione numero ventuno del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La cantante era tra i favoriti alla vittoria, ma a sorpresa ha perso al televoto contro Alex e Luigi (vincitore del talent) durante la finale di domenica 15 maggio.

Sissi di Amici, sorpresa a Milano dopo la fine del talent di Maria De Filippi, che in diretta, poco dopo l’eliminazione, si è commossa: “Per me sei superlativa, sono certa che andrai avanti”, ha detto la conduttrice molto emozionata. E per la cantante è già tempo di successi, perché è in radio da oggi il nuovo singolo “Scendi”. Il brano, prodotto da Takagi e Ketra, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali ed è incluso nell’album “Leggera” (Sugar), in uscita venerdì 27 maggio.





Sissi Amici sorpresa Milano per la cantante del talent di Maria De Filippi

“Non sto ancora realizzando di avere il mio telefono in mano e di potervi scrivere. Si è conclusa forse l’esperienza più assurda della mia vita, un’esperienza che porterò sempre dentro al mio cuore. Mi rendo conto ora dell’amore che mi avete dimostrato per tutto questo tempo, realizzo solo ora che mi avete capita e tenuta per mano. Grazie”, ha scritto in un lungo post su Instagram Sissi di Amici prima della sorpresa.

“Ci sarebbero così tante cose da dire. L’unica cosa che posso fare è ringraziare tutti… le persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questi mesi e che mi accompagneranno in futuro. Maria, i miei compagni, la redazione di amici, i nostri vocal coach, Stephan, tutti i professionisti straordinari, non vi dimenticherò mai. Ora mi sento “leggera”, – si legge ancora nel post di Sissi di Amici, che ha ricevuto una sorpresa – non vedo l’ora di farvi ascoltare tanta musica e portarvi nel mio mondo. Vi voglio troppo bene”.

Oggi abbiamo portato @sissicious a vedere la sua affissione in centro Milano ☁️☁️☁️ bentornata!! https://t.co/S42sSpx9Mc pic.twitter.com/b4TZqLi3Hk — Sugar Music (@SugarMusic_tw) May 18, 2022

Sissi di Amici, sorpresa della sua casa discografica, la Sugar, che ha portato la cantante in centro Milano, dove è stata esposta un’enorme affissione in occasione del lancio del suo primo album Leggera. Incredula ed emozionata, Sissi ha pubblicato il video in cui scopre l’affissione commentando con un ”Madonna”.

“È successo dopo Amici 21”. Sissi e Dario, l’amore durante il talent e ora lo stupore del pubblico