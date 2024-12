“Siamo andati oltre…”. Uomini e Donne, nuova coppia ma già nei guai: la scoperta sul cavaliere e scatta la rivolta in studio

Uomini e Donne, ci sono addii eccellenti e segnalazioni pesanti. Anticipazioni davvero succose quelle fatte via social dall’esperto Lorenzo Pugnaloni su alcuni dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Soprattutto sono arrivate diverse segnalazioni con conseguenze pesanti per alcuni personaggi del programma. Tanto per cominciare il cavaliere Fabio, che sta uscendo con Gemma, è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna.

In particolare Fabio è stato beccato “a cena con una donna con i capelli rossi“. E non è la prima segnalazione che arriva sul suo conto. Tra l’altro il cavaliere, dopo aver confessato di essersi innamorato di Gemma, in studio ritratterà tutto. Inoltre, informato delle segnalazioni sul suo conto, reagirà accusando la dama di averlo fatto ‘pedinare’. Ma non è finita: ci sono importanti novità su un cavaliere, un tronista e su Mario Cusitore.

Sabrina e Diego, la storia decolla. Ma il cavaliere sta uscendo con altre donne

Novità su Sabrina e Diego. I due sono usciti insieme e a quanto pare la sintonia è tale che ammetteranno di “essere andati oltre”. Tuttavia sul cavaliere arriva la segnalazione: sta uscendo anche con altre donne. Dunque la storia è già finita prima di iniziare? Da valutare la reazione di Sabrina. Buone notizie, invece, per Gabriele e Tiziana: i due, infatti, hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme.

Continuano ad arrivare, poi, segnalazioni su Alessio Pecorelli. Già nelle puntate precedenti si era parlato del tronista che pare abbia una fidanzata fuori dal programma. Lui proverà a smentire tutto, affermando che si tratti solo di un’amica. Tuttavia le prove contro di lui saranno schiaccianti, così le corteggiatrici andranno via e al tronista non resterà altro da fare se non abbandonare UeD.

Per quanto riguarda il Trono Classico Francesca Sorrentino uscirà con Paolo e Gianmarco deciderà di andare via. La tronista, allora, lo seguirà. Martina De Ioannon uscirà sia con con Gianmarco che con Ciro, ma con quest’ultimo ci saranno discussioni accese. Infine anticipazione bomba su Mario Cusitore: l’ex di Ida Platano lascerà definitivamente il programma. A quanto sembra, la sua sarà una decisione irrevocabile.

