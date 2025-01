Il Grande Fratello non smette di sorprendere il pubblico. Archiviati gli addii di Jessica e Helena, è tempo di nuovi arrivi nella casa più spiata d’Italia. Il ritorno di Maria Teresa Ruta sarebbe ormai cosa fatta, infatti giovedì 23 gennaio dovrebbe varcare la porta rossa, ma ci sono anche altri pronti a diventare nuovi concorrenti. Tra questi due ex fidanzati che gareggerebbero insieme.

Una notizia pazzesca provenienti da spifferi che arrivano dai corridoi Mediaset. L’influencer Deianira Marzano ha saputo che al Grande Fratello dovrebbe arrivare un’ex coppia, che già conosciamo molto bene, che sarebbero nuovi concorrenti. E dunque le dinamiche sono pronte a diventare ancora più interessanti.

Grande Fratello, in arrivo nuovi concorrenti: “Un’ex coppia entra insieme”

Questa novità sul Grande Fratello sarebbe certamente una delle più clamorose. Nonostante il loro amore sia praticamente finito, potrebbero dire sì alla produzione e fare il loro ingresso come unico concorrente per provare ad impensierire gli altri gieffini ed arrivare fino in fondo.

La Marzano ha scritto su Instagram: “Un’ex coppia del GF, la cui storia è ormai terminata, avrebbe ricevuto dagli autori la proposta di entrare nella casa come unico concorrente“. I nomi non sono stati svelati, ma appunto si tratterebbe di ex gieffini che hanno condiviso una storia d’amore.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori delucidazioni su questo presunto nuovo doppio ingresso. Il GF è costantemente al lavoro alla ricerca di nuovi protagonisti.