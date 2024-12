Momento super hot tra le due concorrenti. Al Grande Fratello, lo sappiamo, i flirt e le effusioni tra i conquilini sono il sale del reality. Non solo dinamiche o scontri, liti e faccia a faccia, ma baci, abbracci e relazioni che si intrecciano e sfaldano, tra alti alti e bassi bassi. Naturalmente in questa edizione le attenzioni si sono concentrate su Shaila e Lorenzo, ma adesso i due sembrano lontani.

Poi ci sono stati Yulia e Giglio, ma la prima è uscita per affrontare delicati problemi giudiziari. E che dire di Tommaso e Mariavittoria? Sembra che abbiano pure ‘consumato’ sotto le coperte. Niente da fare per Javier e Helena, ma proprio quest’ultima sembra essersi rifatta recentemente. La modella brasiliana è infatti protagonista di un flirt inatteso con una concorrente entrata da poco…

Leggi anche: “Ora si baciano”. Grande Fratello, ship inaspettata: le due concorrenti sempre più vicine





Helena e Zaudi, scatta il bacio, poi finiscono dentro l’armadio…

Già da qualche giorno molti avevano notato l’attrazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. In diverse occasioni le due si sono lanciate sguardi complici e tenerezze varie. E forse non tutti sanno che sull’ex miss Italia gira voce che sia bisessuale, anche se lei non lo ha mai dichiarato.

E per Helena sembra essere arrivato il momento di rifarsi dopo aver preso il 2 di picche sia da Lorenzo che da Javier. Tra l’altro la modella ha fatto sapere di aver avuto in passato esperienze con altre donne. Zeudi è apparsa molto interessata al racconto, anche se ha specificato: “Perché l’hai detto prima a Luca e Maxime che a me? Vabbè l’importante è che me l’hai detto”.

Nel pomeriggio di sabato tra Zeudi e Helena è arrivato pure il primo bacio mentre le due si scambiavano coccole sul letto. In serata poi, subito dopo cena, la Prestes e la Di Palma sono andate in camera e si sono infilate… nell’armadio. Già, proprio così, prima è entrata Helena poi Zeudi l’ha seguita. In realtà sembra che quest’ultima abbia semplicemente coperto l’altra mentre si cambiava, ma il fatto che la regia abbia cambiato inquadratura ha incuriosito il pubblico. Insomma, è armadio-gate, con una scena che a molti ha ricordato quanto avvenuto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser…

“Io con Helena…”. Grande Fratello, Lorenzo lo dice così a Shaila e lei non la prende bene