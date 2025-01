Federico Chimirri è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Lo chef ha varcato la porta rossa durante la puntata di lunedì 27 gennaio. Dopo aver salutato tutti gli inquilini, lui e Mattia sono stati mandati in Tugurio insieme a Maria Teresa Ruta. Federico Chimirri è nato in Argentina nel 1990 e ha avuto 34 anni. Sul suo profilo Instagram si legge: “cuoco di giorno, dj di notte e papà tutto il giorno”. Nel 2018, il pubblico televisivo ha conosciuto Federico Chimirri grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e lo ha ritrovato anni dopo a MasterChef.

Il dj e chef è stato al centro del gossip per la relazione con Silvia Provvedi e successivamente con Giulia Cavaglià, volto di Uomini e Donne e influencer. Nel tugurio, i nuovi tre concorrenti sono stati raggiunti da da Javier Martinez, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo e ovviamente il gruppetto ha parlato delle dinamiche interne della casa e delle prime impressioni sui gieffini.

Grande Fratello: Federico contro Lorenzo, poi elogia Javier

Dopo aver cenato, i concorrenti si sono cimentati in un gioco che prevedeva di rispondere a domande scomode scritte su dei bigliettini. Durante la serata, Federico Chimirri ha espresso il suo parere su alcuni compagni di avventura. Ha confessato che, al primo impatto, Jessica Morlacchi gli è sembrata poco trasparente, poiché fatica a decifrare i suoi sguardi, le sue parole e i suoi atteggiamenti. Inoltre, non ha risparmiato critiche a Lorenzo Spolverato, sostenendo che quest’ultimo sarebbe disposto a qualsiasi cosa pur di arrivare fino in fondo alla competizione.

“Se c’è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me a primo impatto, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dagli atteggiamenti direi Jessica, perché non riesco bene a capirla. Lorenzo per me è molto stratega. E Lorenzo ha una parte del gioco che se lui dovesse fare qualcosa per vendere Shaila pur di arrivare in finale lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per il gioco”, ha dichiarato Federico, scatenando gli utenti di X, tutti concordi con il nuovo concorrente del Grande Fratello, che poi ha elogiato Javier per il suo atteggiamento nei confronti di Helena.

L’argentino avrebbe potuto cavalcare l’onda e avere un flirt con la modella, ma ha preferito allontanarsi per non farla soffrire. Se poi posso dire un’altra cosa a me mi è dispiaciuto che a te Javier non sia piaciuta Helena da quel punto di vista. – ha continuato Federico Chimirri – Si parlo di relazione romantica. Poi è ovvio che se non c’è chimica non puoi farci nulla e non è bello illudere un’altra persona. Meglio una brutta verità, che una bella bugia. Però mi è dispiaciuto tanto”.

“E tu sei stato sincero e molto bravo, perché con una coppia come quella potevi arrivare lontano e non hai mai giocato su una finta storia. Sei da apprezzare, ma da fuori mi è dispiaciuto. Da fuori io facevo un po’ il tifo per voi. Mi piacevate perché vedevo come lei ti guardava e mi dicevo ‘che peccato che lui non prova la stessa cosa e che non gli è scattato nulla’. In ogni caso tu sei un ragazzo onesto, perché altri avrebbero cavalcato la situazione“, ha concluso il concorrente.