La puntata di mercoledì del Grande Fratello promette emozioni forti e momenti decisivi. Tra i temi più caldi ci sarà la decisione su eventuali provvedimenti contro Helena Prestes per il gesto del bollitore lanciato e lo scontro (quasi fisico) con Ilaria Galassi. L’ipotesi di una squalifica per la Galassi sembra sempre più concreta, ma c’è anche chi parla di un suo possibile ritiro volontario.

Durante la serata di ieri, una conversazione tra Ilaria Galassi e Zeudi Di Palma ha acceso i riflettori sulla situazione. Dopo un lungo confronto in camera, Zeudi si è allontanata sussurrando tra sé e sé: “Uff che p*lle che Ilaria se ne va”. Sebbene la regia abbia prontamente tolto l’audio, i telespettatori hanno colto questa anticipazione, che sembra confermare il possibile abbandono della Galassi.

Grande Fratello, concorrente verso il ritiro: chi è

La concorrente, visibilmente provata dopo l’uscita di Pamela Petrarolo e il violento litigio con Helena, aveva già manifestato la sua difficoltà a proseguire: “Se devo stare così è meglio che me ne vado subito. Aspetto la puntata di lunedì e poi vedremo”.

Al centro della vicenda c’è lo scontro avvenuto tra Ilaria e Helena, che ha suscitato reazioni contrastanti. Sebbene la regia abbia evitato di mostrare le immagini, alcuni dettagli sono emersi dalle testimonianze dei coinquilini. Durante la lite, Chiara Cainelli ha urlato: “Le sta mettendo le mani addosso”, un’affermazione che ha fatto ipotizzare un confronto fisico. Tuttavia, Helena ha successivamente dichiarato: “Mi è venuta addosso, ho avuto paura per il mio volto”, suggerendo che si sia trattato più di una minaccia percepita che di un’aggressione vera e propria.

La questione verrà quasi certamente affrontata nella puntata di mercoledì. Ilaria stessa ha dichiarato di essere pronta ad accettare le conseguenze: “Spero che prendano provvedimenti per quello che è successo l’altra sera con Helena, anche contro di me. Non possono far finta di nulla”. Se la produzione confermerà che lo scontro è stato fisico, la squalifica per Ilaria sarà inevitabile. Tuttavia, se si trattasse solo di un avvicinamento minaccioso, potrebbe essere la stessa Galassi a decidere di lasciare la Casa, mettendo fine a una situazione che ha ormai raggiunto il punto di rottura.

ilaria si ritira comunque

zeudi ha appena detto "che palle che ilaria se ne va"#grandefratello — B🌸 (@bstancaa) January 5, 2025

I fan del programma sono divisi: alcuni chiedono che Helena venga sanzionata per il lancio del bollitore, mentre altri ritengono che il comportamento di Ilaria sia inaccettabile e meriti l’espulsione. Mercoledì sera sarà il momento della verità, e il Grande Fratello si troverà a prendere decisioni cruciali che potrebbero influenzare il futuro della Casa.