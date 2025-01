Una brutta notizia ha colpito la televisione, in lutto per la morte improvvisa del conduttore. Non sono state fornite molte informazioni sulle ragioni della sua scomparsa, ma sappiamo che aveva 58 anni e che, stando ad Antonio Guerra che ha riferito tutto sul sito web sul doppiaggio, se ne sarebbe andato per sempre mentre era a Palma di Maiorca. Tante le esperienze nel corso della sua carriera professionale.

La televisione è in lutto per la perdita di un conduttore di rilievo, che si era destreggiato in molti ambiti. Infatti, era molto noto anche come speaker radiofonico ma ha lavorato anche come attore e doppiatore. Dunque, un professionista eclettico, che si è spento inaspettatamente nella giornata del 2 gennaio.

Televisione in lutto, morto il conduttore e attore: aveva 58 anni

La televisione è in lutto per l’addio a questo conduttore, originario di Milano e nato nel 1966. Ha collaborato con radio importanti, infatti ricordiamo RTL 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più. Con Natalia Estrada era stato il conduttore di trasmissioni come Studio Più Live e Mucho Mas. Ma anche nel piccolo schermo è stato protagonista.

A morire è stato Roger Mantovani, conduttore in tv di programmi come Sabato 4 su Rete 4, Affare Fatto su Canale 5 e On The Road su Odeon Tv. In veste di doppiatore è stato la voce di Casey Jones in Tartarughe Ninja alla riscossa e di Ijuin in Humming Bird. Inoltre, era conosciuto per essere stato la voce pure di alcune pubblicità.

Come attore ha recitato nella soap opera Vivere, il cui personaggio era il giornalista Sandro Colussi. La sua voce era presente negli spot pubblicitari di Oral B, Purina, Kinder e Ferrero. Questo il saluto di Virgin Radio Italy: “Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa di Roger Mantovani. Roger è stato (nel 2014 e 2015) una delle nostre voci con i Weekenders. Tutta Virgin Radio si unisce al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene.