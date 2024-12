Un vero e proprio terremoto si potrebbe scatenare a breve nella casa del Grande Fratello. All’esterno del reality show si è diffusa una notizia scioccante, che riguarda un paio di concorrenti, anche se non sono ancora coinvolti direttamente. Ma le anticipazioni sono davvero forti e rischiano di scombinare tutti i piani. Alfonso Signorini potrebbe doversi preparare al peggio.

Infatti, fuori dal Grande Fratello ci sarebbero stati dei momenti preoccupanti tra persone vicinissime a due concorrenti. E questo potrebbe ripercuotersi anche nelle dinamiche interne del programma di Canale 5. Nel momento in cui tutto sarà svelato, potrebbe succedere veramente il delirio.

Leggi anche: “Le ha toccato il c*”. Grande Fratello, il concorrente allunga la mano e fa infuriare il pubblico





Grande Fratello, fuori dalla casa cose scottanti che coinvolgono due concorrenti

Come riportato in anteprima dall’influencer Deianira Marzano, le famiglie di due concorrenti del Grande Fratello avrebbero avuto non pochi problemi. I gieffini in questione non sanno ancora niente, non essendo stati informati dell’accaduto, ma la situazione sarebbe più seria del previsto. Vediamo assieme cosa si sa fino ad ora.

Deianira ha scritto nella sua Instagram story che “secondo alcune indiscrezioni, le famiglie di due concorrenti del Grande Fratello sarebbero in pessimi rapporti. Questa situazione potrebbe emergere nel corso del programma, creando potenziali tensioni tra i concorrenti, che al momento sembrano all’oscuro di tutto. Tuttavia, non ci sono dettagli ufficiali su quando o se questa informazione verrà resa nota nella casa”.

Non conosciamo i nomi di questi gieffini, ma un follower di Deianira Marzano ha poi confermato la notizia: “Sì, giorni fa su TikTok se le sono contate di santa ragione con commenti pesanti e frecciatine. Purtroppo non ho gli screen, perché in quel momento non ho pensato di salvarli”.