Shaila e Lorenzo sono due dei nomi più in vista dell’attuale edizione del Grande Fratello. Da quando è iniziato il programma sono stati grandi protagonisti nel bene e nel male. E anche il loro rapporto è mutato nel tempo in diverse circostanze, infatti si sono amati follemente concedensodi una passione sfrenata, mentre ora sono separati del tutto e si sono allontanati.

Non si rivolgono praticamente più la parola, eppure Shaila e Lorenzo sono sempre al centro dell’attenzione del pubblico. E ora è stata fatta una richiesta al Grande Fratello e chissà se Alfonso Signorini condividerà questa ipotetica decisione di Mediaset. In tanti sono d’accordo, ma è ancora prematuro dirvi se andrà veramente in porto.

Grande Fratello, la richiesta al Grande Fratello su Shaila e Lorenzo

Le dinamiche del Grande Fratello scatenate da Shaila e Lorenzo sono state tantissime. E sono entrati in gioco diversi altri concorrenti, a partire da Javier e Helena. Addirittura nelle ultime ore è stata tirata in ballo anche Amanda, accusata di essere troppo vicina a Spolverato, dato che gli avrebbe pure chiesto un bacio. E ora alcuni telespettatori vorrebbero che la ballerina e il modello siano in qualche modo premiati.

Un’utente sul social network X ha commentato: “Grande Fratello, comunque devi alzare il cachet a ‘sti due perché vi stanno tenendo in piedi un programma intero. #shailenzo”. Shaila e Lorenzo percepiranno davvero maggiori soldi da qui alla fine della trasmissione? Difficile saperlo con esattezza, ma la richiesta dei fan c’è stata eccome.

Grande fratello comunque devi alzargli il cachet a sti due perché vi stanno tenendo in piedi un programma intero. #shailenzo — giuli 🥀 (@giuli_bla) December 27, 2024

Ovviamente i loro ammiratori vorrebbero un ritorno di fiamma tra gli Shailenzo, ma allo stato attuale appare decisamente improbabile.