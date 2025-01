Ha davvero del clamoroso quanto ha dovuto fronteggiare Caterina Balivo durante la puntata de La volta buona, andata in onda giovedì 16 gennaio. Sorprendentemente si è trovata a dover fare i conti con una situazione unica nel suo genere, che non le era mai capitata da quando conduce il programma. Eppure si è verificato qualcosa di incredibile.

Caterina Balivo è rimasta esterrefatta in diretta, infatti anche il pubblico de La volta buona avrà avuto momenti di interdizione quando da casa ha sentito tutto. A rendersi protagonista di una decisione praticamente storica è stato un telespettatore, che era riuscito ad essere richiamato dalla trasmissione Rai per giocare.

Leggi anche: “È nato, che gioia. E io… Dai, lo dico”. Caterina Balivo, un annuncio lieto e poi uno totalmente inaspettato





Caterina Balivo scioccata a La volta buona: cosa ha fatto un telespettatore

La scena più sorprendente di questa stagione de La volta buona si è registrata quando Caterina Balivo ha iniziato la conversazione telefonica con un telespettatore di nome Alessandro. Quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare ad un gioco, ma ha clamorosamente rifiutato dicendole: “Io ho la soluzione del gioco del telefono“. La risposta della conduttrice è arrivata puntuale.

La Balivo gli ha detto: “Se tu hai la soluzione per il gioco del telefono, devi richiamare e devi essere estratto nuovamente”. Il gioco per cui era stato chiamato era infatti diverso e Caterina ha provato a convincerlo: “Vuoi partecipare? Dammi un numero”. Ma il giocatore ha detto di no: “No guarda, volevo quello del telefono. Richiamerò, lascerò il posto a chi vuole giocare“.

E la telefonata si è chiusa dunque così, senza che il concorrente rispondesse alla domanda. Un accaduto davvero insolito, che ha colto alla sprovvista Caterina Balivo.