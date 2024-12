Splendido annuncio da parte di Caterina Balivo, la cui famiglia si è allargata. Una nascita di un bebè è avvenuta in questi giorni è solamente qualche ora fa ha voluto comunicare la lieta notizia al suo pubblico. Ha approfittato di un’intervista con Fiordaliso per dire qualcosa di importantissimo a livello personale, che fino a questo momento stava tenendo per sé.

E Caterina Balivo ha ammesso di avere un altro grande desiderio da realizzare. Dopo aver parlato della sua famiglia allargata grazie all’arrivo di un bimbo, ha poi voluto esternare una sua volontà particolare. Emozionato il pubblico presente in studio e commozione anche da parte di tutti coloro, che erano piazzati davanti alla tv.

Caterina Balivo, la sua famiglia si è allargata: nato un bimbo, chi è

Durante l’ultima puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha rivelato che grazie a sua sorella la famiglia si è allargata: “Mia sorella ha partorito da pochi giorni, sono diventata zia da tre-quattro giorni”. La presentatrice Rai ha sfoggiato uno strepitoso sorriso e poi ha confidato di aver avuto un grande desiderio proprio in questo periodo.

Caterina ha aggiunto: “Io quando vedo questi bimbi, voglio un bebè. A te non capita di pensarlo?”. E Fiordaliso ha risposto scherzosamente: “Beh, io anche se volessi non potrei. Te fallo”. Ricordiamo che la Balivo è già mamma di due bambini, avendo dato alla luce Guido Alberto e Cora nel 2012 e nel 2017, grazie all’unione col marito Guido Maria Brera.

Andando a spiare il profilo Instagram della sorella di Caterina Balivo, Sarah, abbiamo letto che il nipote della conduttrice si chiama Alessandro.