“È impazzito!”. Puntata decisamente movimentata su Rai Uno de La volta buona. Un collegamento esterno ha creato momenti di grande imbarazzo. La trasmissione condotta da Caterina Balivo stava dedicando uno speciale a Gianni Morandi, che oggi celebra i suoi 80 anni. Per l’occasione, l’inviato Domenico Marocchi era in collegamento per raccogliere commenti e auguri da alcuni fan del celebre cantante.

Il collegamento ha riservato una serie di imprevisti. Durante l’intervista, uno dei fan si è lasciato andare a una battuta decisamente fuori luogo. Caterina Balivo, visibilmente a disagio, ha esclamato: “Ho caldo, ho caldo… Scusate, ma ho caldo!”, cercando di riprendere il controllo della situazione, mentre pubblico e ospiti in studio erano allibiti per quello che avevano sentito. L’inviato ha tentato di stemperare il momento intervenendo: “No, no… È impazzito? Ma veramente… Io mi sento male, ma veramente… Caterina…”. Ma l’imbarazzo non si è fermato lì.

Leggi anche: Dal Grande Fratello a Uomini e Donne per Francesca: colpo di scena dopo la fuga dei corteggiatori





“Ma è impazzito”. L’ospite senza freni, Caterina Balivo e tutto lo studio scioccati

Come noto, Gianni Morandi è un grande grande tifoso della squadra di calcio della sua città, il Bologna. E proprio in serata la squadra i rossoblu sono impegnati in una partita importantissima in Champions League contro i portoghesi del Benfica. Per cui Balivo era curiosa di conoscere il pronostico dai fan di Morandi. Ma la risposta di uno di loro ha spiazzato tutti: “Io sono per la fi*a…”, ha detto.

Ma non è finita qui. Poco dopo, lo stesso fan si è reso protagonista di un altro gesto inappropriato. Mentre una signora in collegamento faceva gli auguri a Gianni Morandi, l’uomo ha iniziato a toccarle il décolleté in modo insistente. Caterina Balivo, incredula, ha commentato: “Ma… È sua moglie, immagino…”. L’inviato è intervenuto per allontanare la mano del fan, ma la situazione aveva ormai assunto toni surreali.

Ciò che doveva essere un momento leggero e festoso si è trasformato in un incubo per la conduttrice e l’inviato, costretti a gestire un collegamento fuori controllo. Gli ospiti in studio hanno cercato di sdrammatizzare, affermando: “Ma sì, Caterina, sono persone genuine e simpatiche…”. Superato il momento di difficoltà, la Balivo ha ripreso in mano la trasmissione, continuando a celebrare la carriera e i successi di Gianni Morandi con gli altri ospiti in studio.