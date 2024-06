Mattino 4, l’ospite si innervosisce, imbarazzo in studio. Da qualche giorno Federica Panicucci deve gestire situazioni particolari durante la diretta del talk show mattutino di Rete 4. Prima ha preso le distanze dalle parole usate da Roberto Poletti nei confronti di un tiktoker (“Ti assumi le responsabilità di ciò che dici”, ndr).

Poi ha ripreso la dottoressa Donati ospite in studio per aver detto “se mi arriva un ‘grassone’, che sono adorabili. Non sono una razza a parte eh…”. Insomma tanto lavoro da fare per Federica Panicucci che nella puntata di oggi, martedì 18 giugno, ha mandato in onda un video dedicato all’ospite Raffaello Tonon. Ricordate? Nella stessa trasmissione l’ex gieffino perse il parrucchino…

Raffaello Tonon si innervosisce: “Potevate dirmelo”

Non appena mandata in onda la clip dell’incidente col parrucchino Federica Panicucci ha scherzato: “Tonon dai…Un piccolo incidentino mentre eri in diretta. Dai…”. Tuttavia Raffaello Tonon ha mostrato tutto il suo disappunto: “Io non immaginavo che stamattina dovessimo riparlare di quell’incidente“.

Poco dopo è intervenuta anche l’opinionista Patrizia Groppelli che ha detto di aver gradito la ‘gag’: “È stato bellissimo dai Tonon… È stato stupendo quell’incidente, eri tutto te stesso dai, è stato divertente…”. L’ospite ha quindi ribattuto: “Non mi faccio alcun tipo di problema. Io l’ho sempre dichiarato”. Federica Panicucci, però, si è resa conto che ci è rimasto male: “Non l’ha presa bene”.

E Tonon ha ribadito: “Io non l’ho presa bene? Si poteva anche dirmelo eh”. Poi ha aggiunto: “Dal momento che io ho dichiarato pubblicamente di avere un patch cutaneo questo è stato un incidente di percorso. Non avevo tempo, avevo saltato. Ma queste sono tutte giustificazioni che io non devo dare. Io ho sempre dichiarato di avere un patch. A me non ha imbarazzato per niente. Chi decide di fare questo tipo di operazione e la lascia segreta allora può essere un problema”. Quindi la Panicucci ha chiesto se oggi fosse tutto apposto col parrucchino e Raffaello ha confermato toccandosi i capelli.

