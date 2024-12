Grande Fratello, puntata ricca quella andata in onda nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre. Tanto per cominciare ci sono state tre ingressi: l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbanda. Proprio l’arrivo di nuovi concorrenti ha creato una situazione assurda. I coinquilini, infatti, non sapevano chi fossero. Alfonso, in particolare, ha chiesto: “Ma Eva Grimaldi chi è?“.

Gli ha risposto Shaila, che però non era mica sicura: “Un’attrice?”. La domanda è rimasta nell’aria per un po’, poi Javier si è concentrato sugli altri due: “E gli altri? Uno è un rugbista”, e uno l’abbiamo indovinato… Tuttavia Shaila è tornata a parlare di Eva Grimaldi: “O fa la cantante o fa l’attrice”. Fuochino dai. Elimiato Stefano Tediosi un altro momento ‘cult’ è arrivato quando una concorrente ha fatto una confessione choc.

Per svelare l’identità dei nuovi entrati Javier avrebbe voluto lanciarsi: “Ragazzi, io chiedo”. Alfonso, però, lo invita a desistere: “Se hanno tanti anni di carriera è brutto. È come se tu andassi da Enzo Paolo Turchi e gli chiedi che cosa fa nella vita”. Shaila avrebbe voluto chiedere come avessero iniziato la carriera. Alla fine è Lorenzo Spolverato a sciogliere i dubbi: “Che cosa fa Eva Grimaldi? È una grande attrice italiana. Stefania Orlando lavora in tv”.

Dopo l’ingresso nella Casa e l’intervento del papà di Lorenzo, Shaila Gatta ha fatto una confessione importante: “Ho dormito per terra per un anno, ho scavalcato ai tornelli delle metropolitane, ho rubato nei supermercati. Però a mia mamma dicevo sempre che andava tutto bene, non volevo farla preoccupare”.

Alfonso Signorini ha anche cercato di affrontare l’argomento omosessualità con Lorenzo: “Ma perché viene sempre fuori che tu possa essere gay?”, ha chiesto il conduttore. E il modello: “Non lo so, a me piacciono le donne. Lo direi“. Dopo la puntata, tra l’altro, Lorenzo e Shaila hanno deciso di continuare a vivere il loro rapporto senza aspettative, ma con rispetto reciproco. In particolare Lollo non vuole che Shaila dorma con altri e lei è d’accordo con lui.

