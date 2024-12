Sembra un paradosso ma come ogni settimana la puntata “vera” inizia dopo la fine della diretta del Grande Fratello. Ed è successo anche nella notte del 16 dicembre, appena Alfonso Signorini ha interrotto il collegamento con la casa. Protagonisti del caos che si è scatenato a cena, Helena Prestes e Javier Martinez. Un passo indietro: in puntata si è parlato della gelosia di Helena per l’avvicinamento di Javier a Chiara.

La modella ha detto che il coinquilino sarebbe cambiato molto in una sola settimana, per questo non lo vuole più neanche come amico. Ma la cosa è proseguita nella notte, quando da un semplice battibecco a tavola ne è nato un litigio che potrebbe portare a un ribaltamento degli equilibri in casa. Tutto è iniziato con lui che ha chiesto ad Helena se poteva sedersi accanto a lei per mangiare.

Leggi anche: “Ecco chi è quel Tommy, assurdo”. Grande Fratello, la scoperta sul nome sfuggito alla mamma di Shaila





GF, Helena e Javier: la lite furiosa nella notte

“Mi sta provocando. Questo è il suo piatto, perché dice posso?”, ha affermato la modella mentre Pamela cercava di spiegarle la domanda del 29enne. “Facciamo una cosa, me ne vado. Finisce male e non voglio“, ha risposto Javier allontanandosi. “Colpa mia di cosa? Sta facendo una scenata. Qui c’era il suo piatto come sempre”, ha aggiunto Helena visibilmente nervosa.

“Brava, complimenti. Fai un figurone così”, ha replicato Martinez prima che Amanda lo convincesse a troncare la conversazione per evitare ulteriori tensioni. “Vai dalla tua squadretta. Guarda che brutta figura hai fatto tu, non venire qui a prendermi in giro che non funziona”, ha chiuso Helena. Ma dopo Javier è stato raggiunto da Amanda in salotto e ha sfogato tutta la sua rabbia per lo scontro appena avuto con Helena.

L: "Helena vuole parlarti"



J: "E' un no oggi, domani, dopo domani, tra una settimana, tra un mese…"



L: "Oh, io sono tornato in pista, basta, casino, basta, me ne lavo le mani."



Quanti ratti in quella casa che schifo!!!! #grandefatello pic.twitter.com/LJMrhsbSXf — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 17, 2024

“Con questa persona non ci parlerò mai più. Non voglio creare la clip per la litigata, zero. Sono d’accordissimo con Jessica, è una provocatrice ma non ci casco”, ha detto il pallavolista. E non ha intenzione di risolvere: “Per me è un no oggi, domani, tra una settimana, tra un mese”, ha aggiunto dopo aver saputo che Helena avrebbe voluto chiarire. Il pubblico, come sempre, è diviso: “Ha ragione lui”, “Lei fa la vittima e deve stare lontano”, “Javier ha fatto solo una domanda”, “Scenata infantile di Helena”, “Qui ha torto lei”, “Qui l’ha palesemente provocato”, si legge su X.