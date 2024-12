E al Grande Fratello si torna sulle dichiarazioni della mamma di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato della scorsa settimana. Breve riassunto: la madre della ballerina ed ex velina di Striscia la notizia ha sorpreso la figlia e in tutti i sensi. La gioia di riabbracciarla si è presto tramutata in delusione e dubbi per quello che la signora ha detto in diretta. L’ha messa in guardia sul modello ma, soprattutto, le ha fatto delle confidenze.

Al momento dei saluti, mentre Shaila l’accompagnava verso l’uscita, alcune frasi non sono sfuggite ai microfoni nonostante i sussurri. E il 16 dicembre Alfonso Signorini è tornato a mostrare le rivelazioni della signora Luisa nel corso della scorsa puntata, anche se molti telespettatori avevano già ricostruito il tutto.

GF, “ecco chi è Tommy”: la teoria dopo le parole della mamma di Shaila

“Ci stanno degli atteggiamenti che non mi piacciono. Non è buono, è una brutta persona. È gay. Shaila io non ti ho detto niente. Chi lo dice? Tutti. Tommy, tutti”, le parole della madre che hanno mandato in crisi la figlia e, dopo ieri sera, anche Lorenzo. Che dopo aver smentito in diretta la sua omosessualità si è anche chiesto perché sia iniziata a girare questa voce.

Ma concentriamoci sul nome che fa la signora per far capire a Shaila che “tutti” lo dicono: “Tommy”. Ma chi è Tommy? Di sicuro la signora Luisa non si riferisce al Tommaso della casa, ovvero Tommaso Franchi. Ma allora chi è? Sui social, dove le teorie nascono come funghi, ha cominciato a farsi strada un’ipotesi.

Cosa ha detto veramente mamma Luisa a Shaila? Ecco le sue parole… #GrandeFratello pic.twitter.com/RPywvpDzaB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

Non è che il Tommy cui si riferiva la madre di Shaila è Zorzi?#grandefratello pic.twitter.com/sKMkn1FPYB — Barone Sauzer (@Barone_Sauzer) December 16, 2024

Appurato che non si tratta di Tommaso Franchi, che ha negato di aver mai parlato dell’argomento, ecco che sui social ha cominciato a circolare un altro nome, ovvero quello di Tommaso Zorzi, il vincitore di uno scorso GF Vip. Sono infatti già diversi i tweet che tirano in ballo il suo nome. Ma sarà davvero così?