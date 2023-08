Roberto Saviano, l’annuncio inaspettato su Maria De Filippi. Il famoso giornalista campano ha deciso di mandare una lettera aperta alla famosa conduttrice tv, madre di alcuni dei programmi più famosi del panorama nazionale. L’autore di Gomorra scrive alla moglie del defunto Maurizio Costanzo: “La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale, stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto di vista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano”.

>> “Non ci saranno neanche loro”. Amici 23, le due big più amate saltano all’improvviso

Così ha esordito lo scrittore napoletano reso celebre dai sui racconti sulla mafia, che ha poi sottolineato che non credeva nemmeno lui di trovare una simile affinità con Maria De Filippi. “Mai avrei pensato di poter trovare una prossimità con il suo metodo perché lo credevo molto distante e, invece, possiede molti punti secanti”.





Roberto Saviano, l’annuncio inaspettato su Maria De Filippi

Poi ancora Roberto Saviano: “Ero titubante, non sapevo come dovevo parlare ai ragazzi e lei mi disse: ‘Sii semplicemente te stesso. Io ti ho ascoltato raccontare e come lo fai mi piace, fallo così, senza pensare di dover arrivare a loro’. Fu un successo incredibile e credo sia ancora qualcosa che dovremmo fare: portare insieme i libri in televisione”.

Poi Roberto Saviano decide di parlare di mafia con Maria De Filippi e le scrive: “L’altro tema che ci unisce riguarda le mafie: anche se non le piace ricordarlo, ha sfiorato la morte. Se a via Fauro nel 1993 il mafioso Salvatore Benigno non avesse tentennato nell’innescare l’ordigno, lei sarebbe stata travolta dalla bomba. Quest’episodio credo abbia trasformato Maria. Lei mi ha sempre permesso di parlare di coraggio ai suoi ragazzi e di riconoscere l’impegno della verità come scelta in grado d’esser fatta con il corpo”.

E conclude lo scrittore: “In fondo raggiungere la propria verità – che nel mio caso era capire come funziona il potere – è la motivazione finale che cerca di dare ai suoi ragazzi”. Il giornalista ha deciso di omaggiare queen Mary tramite un bell’articolo comparso sull’ultimo numero di Oggi. Maria De Filippi, terminati gli impegni televisivi, è in ferie ad Ansedonia, proprio come ogni anno.

Leggi anche: “Va da Milly Carlucci”. Colpo di scena in tv, il volto top di Amici a Ballando con le stelle