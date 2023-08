La confessione di Gerry Scotti su Maria De Filippi. Il famoso conduttore tv ha voluto raccontare un particolare del suo passato che non molti conoscono. E nel farlo ha voluto citare ed omaggiare una sua grande amica e collega: queen Mary. In questi giorni sono tante le persone che si rivolgono a lei. Nelle ultime ore anche Roberto Saviano ha voluto condividere un pensiero proprio verso Maria De Filippi. Lo scrittore ha scritto: “La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale”.

E ancora: “Stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto di vista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano”. Dopo Saviano poi arriva appunto Gerry Scotti che ha detto sull’amica e collega: “Confesso un dispiacere: non aver avuto la possibilità di vivere questo rapporto una quarantina d’anni fa, quando eravamo entrambi lì, in quel fazzoletto di terra che corre dalla mia Mirandolo terme alla sua Mornico Losana”.





La confessione di Gerry Scotti su Maria De Filippi

Gerry parla della sua infanzia e dei suoi luogo: di Mirandolo lui, di Mornico Losana lei. Si tratta di due paesini molto vicini tra loro. L’uomo ha poi raccontato che vorrebbe fare un giro con la collega su un’auto d’epoca nei loro posti d’infanzia. Ha inoltre detto, raccontando il modo di fare di Maria De Filippi: “È asciutta nei modi, e dev’essere così: ha responsabilità enormi, non può permettersi smancerie”.

E ancora: “Però è capace di gesti sorprendenti”. L’uomo ha raccontato che l’amica lo chiama teneramente “Gerrino”, un modo affettuoso per coccolarlo “da sorella”. “È una cosa che trovo molto tenera. Mi commuove”. Poi Gerry Scotti ha raccontato di quel brutto periodo del Covid, ha detto di quanto Maria le sia stata vicino: “Mi scriveva tutti i giorni, non lo dimenticherò mai”.

Poi Gerry Scotti racconta: “Ho sentito la profonda vicinanza di Maria, con il suo stile: messaggi brevi, semplici, fatti anche di una sola parola, ma costanti. Me li ha mandati fino a quando non è stata sicura che stessi bene. È una cosa che non dimenticherò mai”. Gerry Scotti in questi giorni è impegnato nel programma preserale The wall. In autunno sarà di nuovo nella giuria di Tu si que vales insieme all’amica Maria De Filippi.

