Gerry Scotti, la polemica è servita. Grandi cambiamenti in tv negli ultimi mesi e questo è accaduto anche per il noto conduttore italiano. Un ritorno di Gerry Scotti per il pre serale Mediaset al timone del game show Caduta Libera, ma anche un doppio appuntamento previsto in prima serata con “Io Canto generation” e “Lo Show dei Record”. Lo avrebbe riferito il sito Tv Blog: si è parlato di quattro prime serate a partire da metà ottobre. Ma qualcosa ha mandato in tilt il pubblico italiano.

Gerry Scotti, scoppia la polemica. Una continua alternanza sul piccolo schermo tra appuntamenti inediti e repliche; il pubblico italiano ha cominciato a cadere in totale confusione al punto da sottolineare il caos generalizzato: “Non si capisce più nulla con Caduta Libera! Era cominciata da poco la nuova edizione quando hanno dato il via alle repliche, poi di nuovo sono ripartite le puntate inedite. Che cosa sta combinando Mediaset?”.

Gerry Scotti, scoppia la polemica: “Tutta questa indecisione…fa venire voglia di cambiare canale”

Questa la prima osservazione di una telespettatrice che ha scritto una lettera indirizzata alla rubrica specifica del settimanale NuovoTv. “Tutta questa indecisione relativa alla programmazione del quiz di Gerry Scotti non solo crea una gran confusione, ma fa anche venire voglia di cambiare canale”. Il caos è evidente e persino Gerry Scotti avrebbe sottolineato a tal proposito il suo malcontento. Lo avrebbe ribadito anche il giornalista che ha risposto alla lamentela della telespettatrice.

Solo qualche tempo fa, parlando al settimanale Chi, Gerry Scotti ha dichiarato: “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione”. Si parlava chiaramente alla gestione di Caduta Libera, che sta attraversando un periodo di difficoltà a causa dei cali di ascolto degli ultimi mesi. “Quando faremo le nuove puntate, capiremo il futuro. È una macchina costosa, ma efficiente che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati“, aveva detto il padrone di casa.

Per Gerry Scotti in ogni caso la stagione televisiva resta intensa. In particolar modo tra i programmi più amati di Canale 5 c’è appunto Caduta libera, lo show condotto da Gerry Scotti. Da 10 anni, in onda dal 2015 sulla rete ammiraglia Mediaset e tratto dal format israeliano La’uf al HaMillion, Still Standing, creato dall’Armoza Formats.