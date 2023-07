Faranno parlare molto le dichiarazioni di Gerry Scotti, che ha deciso di soffermarsi su ciò che sta accadendo nel mondo della televisione e anche ovviamente a Mediaset. Una delle prime domande poste al conduttore ha riguardato il futuro di Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, che non saranno più protagoniste nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. E le sue dichiarazioni sono giunte dal profondo del suo cuore, senza che ci fossero atteggiamenti diplomatici.

>“Ma state scherzando, vero?”. Temptation Island, la scoperta sulla coppia fa impazzire il pubblico: escono insieme. “Dopo tutto quello è successo

Ma Gerry Scotti non si è concentrato solo su Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, ma ha approfittato della sua intervista con Chi Magazine per lanciare una frecciatina a Mediaset su Caduta Libera, alla luce della decisione di trasmettere in modo alternato le vecchie e le nuove puntate: “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate capiremo il futuro. Si tratta di una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati”.

Leggi anche: “Ho dovuto dire no alla conduzione”. Gerry Scotti, questa è una sorpresa. Ma non bella per il suo pubblico





Gerry Scotti interviene su Belen Rodriguez e Barbara D’Urso

Ma a Chi Magazine Gerry Scotti ha parlato proprio a 360 gradi, infatti oltre a rimanere spiazzato su ciò che è accaduto a Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, ha anche fatto una previsione sul futuro del collega Paolo Bonolis: “Sapete benissimo che lui ogni due anni dice che lascerà la tv, non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione e non gli credo mai quando dice di voler lasciare. Paolo ha detto una fregnaccia”.

Soffermandosi sulla showgirl argentina e su Carmelita, Gerry ha esclamato: “Questi addii non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio. Spero di rivedere tutti in onda”. Quindi, il suo desiderio è che tutti questi conduttori possano trovare spazio anche altrove e possano quindi continuare il loro lavoro. Un bel gesto di solidarietà nei confronti dei colleghi e una tiratina di orecchie sia a Mediaset che alla Rai e a La7.

Per quanto concerne il futuro lavorativo di Gerry Scotti, lui è confermato a furore di popolo su Canale 5 e sarà protagonista, oltre che a Caduta Libera, pure a Lo show dei record, Tu sì que vales e infine la new entry La Ruota della Fortuna.