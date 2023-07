L’edizione 2023 di Temptation Island è destinata a lasciare il segno, dopo un anno di fermo (sul motivo ancora aleggia il mistero) Filippo Bisciglia si tra riprendendo tutto gli interessi. Gli ascolti, infatti, premiano il conduttore ed il format ideato da Maria De Filippi, sempre foriera di grandi soddisfazioni e che i fan aspettano alla fine di agosto con la nuova edizione di Uomini e Donne. Edizione che, aperta parentesi, Mediaset ha deciso di anticipare di qualche settimana sulla tabella di marcia.

In attesa di quello che succederà in studio, sull’isola delle tentazioni l’atmosfera è sempre più bollente e un’altra coppi ha deciso di lasciare il programma. A Temptation Island la coppia c’era arrivata dopo che lui aveva scoperto il tradimento, duraturo, della fidanzata andato avanti per due anni. Una storia parallela che poi aveva deciso di chiudere chiedendo scusa al fidanzato.





Temptation Island 2023, Davide e Alessia lasciano insieme il programma

Un comportamento che però aveva fatto breccia in Davide che aveva detto di non fidarsi più di Alessia. Eppure qualcosa è cambiato visto che hanno deciso di lasciare il programma insieme. Cosa ha fatto scattare la molla lo ha raccontato lui a Witty tv: “Ho sfogato quello che dovevo sfogare e detto quello che dovevo dire, com’è giusto che sia. Ho tenuto le cose dentro per tanto tempo e non era il cado di continuare così”.

“Sono contento di quello che ho capito in questi giorni, non siamo mai stati tanto tempo separati, quindi rivederla è stata un’emozione fortissima. Mi è mancata dal primo giorno”. Alessia ne ha invece approfittato per rivolgere delle richieste al compagno: “Gli credo ma sa che litighiamo spesso dentro casa e non voglio più vivere quella situazione di pesantezza. Voglio una vita spensierata”.

Poi parlando con Davide: “Mi prometti che non mi giudichi più? Non mi tratti male? Non alzi la voce come hai fatto anche al falò?”. Davide ha promesso alla compagna di volersi impegnare: “Tu devi abbracciare solo come, come io ho voglia di abbracciare solo te. Non voglio che abbracci altre persone. Ti ho promesso che metterò una pietra su tutto, però dimostrami anche tu che hai occhi solo per me. Mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all’infuori di lei”.